Метель, ветер, гололед: прогноз погоды в Нур-Султане на три дня

По данным синоптиков, 30 марта в городе ожидается переменная облачность, днем – небольшие осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, с порывами 25 м/с. Температура воздуха составит +1...-3°С.

31 марта осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +2...+4°С.

1 апреля будет переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-3°С, днем +2...+4°С.