14:21 30.03.2022
Течет крыша и проваливается пол: депутат раскритиковал жилье по госпрограммам
Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса депутат Фахриддин Каратаев в обращении к премьер-министру страны рассказал о жалобах казахстанцев на качество построенного жилья, которое предоставляется государством. Такое жилье, по его мнению, не выдерживает никакой критики, передает корреспондент Zakon.k
Как известно, недавно на расширенном заседании правительства президент страны поручил проверить количество и качество строящихся новых домов. В частности, особенное недовольство выражают жители, стоящие десятилетиями в очереди, которые с трудом получили жилье. В их домах протекает крыша, выпадают кирпичи, вздулись стены, пол проваливается, рушится облицовка. Депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев
Он добавил, что такие жалобы, в частности, поступали от жителей Шымкента, микрорайонов Туран-2 и Асар.
В городе Усть-Каменогорске дома, построенные в 2018 и 2020 году, не выдерживают критики. В июне 2021 года в Павлодаре рухнул недостроенный четырехэтажный дом. Буквально 22 марта в Нур-Султане на блоке «С» жилого комплекса Sat City обрушилась крыша подъезда. Силой чуда люди успели выбраться. Депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев
По его словам, подобные факты имеют место и в других регионах.
Если проанализировать, то большая часть некачественных домов построена в рамках госпрограммы «Нурлы жер» и других госпрограмм и распределяется социально уязвимым слоям населения через ипотеку. Подрядчики, которые изначально ремонтируют жилье в рамках гарантийного срока, по его истечении просто исчезают. К сожалению, в этих жилых комплексах поневоле и со страхом проживает огромное количество жителей. Кто будет нести за это ответственность, если завтра эти дома рухнут? Мажилисмен Фахриддин Каратаев
Депутат подчеркнул, что это очень актуальная и требующая разрешения большая проблема.
Уважаемый Алихан Асханович (Смаилов. – Прим.), учитывая актуальность проблемы, предлагаем создать республиканскую комиссию, включить в ее состав общественных активистов и получателей жилья. Кроме того, просим провести повторный осмотр проблемного жилья во всех областях, городах, определить уровень аварийности, безопасность проживания в домах. Также просим проверить соответствующие местные исполнительные органы, принимающие жилье по республике, привлечь виновных к ответственности, дать письменный ответ на депутатский запрос в соответствии с законодательством.Депутат Каратаев