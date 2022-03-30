Течет крыша и проваливается пол: депутат раскритиковал жилье по госпрограммам

Как известно, недавно на расширенном заседании правительства президент страны поручил проверить количество и качество строящихся новых домов. В частности, особенное недовольство выражают жители, стоящие десятилетиями в очереди, которые с трудом получили жилье. В их домах протекает крыша, выпадают кирпичи, вздулись стены, пол проваливается, рушится облицовка. Депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев

Он добавил, что такие жалобы, в частности, поступали от жителей Шымкента, микрорайонов Туран-2 и Асар.

В городе Усть-Каменогорске дома, построенные в 2018 и 2020 году, не выдерживают критики. В июне 2021 года в Павлодаре рухнул недостроенный четырехэтажный дом. Буквально 22 марта в Нур-Султане на блоке «С» жилого комплекса Sat City обрушилась крыша подъезда. Силой чуда люди успели выбраться. Депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев

По его словам, подобные факты имеют место и в других регионах.

Если проанализировать, то большая часть некачественных домов построена в рамках госпрограммы «Нурлы жер» и других госпрограмм и распределяется социально уязвимым слоям населения через ипотеку. Подрядчики, которые изначально ремонтируют жилье в рамках гарантийного срока, по его истечении просто исчезают. К сожалению, в этих жилых комплексах поневоле и со страхом проживает огромное количество жителей. Кто будет нести за это ответственность, если завтра эти дома рухнут? Мажилисмен Фахриддин Каратаев

Депутат подчеркнул, что это очень актуальная и требующая разрешения большая проблема.