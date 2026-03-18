Разработать госпрограмму развития малой авиации в Казахстане предлагает депутат

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев на пленарном заседании 18 марта 2026 года рассказал, что даст развитие малой авиации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметил большие расстояния между населенными пунктами. Так, по его данным, среднее расстояние между областными центрами составляет от 300 до 800 км, а между наиболее удаленными регионами достигает 2500 км, расстояние между областными и районными центрами достигает 500 и более километров.

"Развитие транспортной связанности регионов имеет важное значение для социально-экономического развития страны. Одним из инструментов решения данной задачи может стать развитие малой авиации, которая способна обеспечить для населения, особенно сельского, транспортную доступность удаленных населенных пунктов. Кроме того, она востребована в сельском хозяйстве, геологоразведке, энергетике, мониторинге инфраструктуры, недропользовании и охране природных ресурсов, развитии внутреннего туризма", – отметил депутат.

В пример он привел соседние страны. В частности, в Узбекистане, по данным парламентария, реализуется масштабная программа развития авиационной отрасли, предусматривающая субсидирование внутренних рейсов, налоговые льготы и стимулирование развития новых авиакомпаний. А в Кыргызстане проводится реконструкция региональных аэропортов и развивается система вертолетных перевозок. Тогда как в странах Европы и США функционирует развитая сеть малых аэродромов, действуют гибкие процедуры сертификации легких воздушных судов, а также применяются различные формы государственной поддержки отрасли.

"Правовые основы деятельности малой авиации в Казахстане определены Законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", принятым в 2010 году. Вместе с тем на сегодня развитие малой авиации в нашей стране не на должном уровне... Отсутствие системной господдержки, а также ряд таких проблем, как избыточное регулирование, кадровый и инфраструктурный дефицит, отсутствие доступных механизмов страхования, сдерживают развитие отрасли", – сетует Серик Егизбаев.

Учитывая значительный потенциал малой авиации, ее востребованность у населения, он предлагает правительству рассмотреть возможность разработки комплексной государственной программы развития малой авиации, направленной на модернизацию аэродромной инфраструктуры, обновление парка легких воздушных судов и стимулирование внутренних авиаперевозок.

Предлагается также проработать механизмы господдержки отрасли, включая субсидирование региональных авиамаршрутов, предоставление налоговых и таможенных льгот на импорт легких воздушных судов и авиационного оборудования, а также развитие сети малых аэродромов.

"Необходимо провести анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере малой авиации с целью оптимизации и упрощения процедур эксплуатации легких воздушных судов при сохранении необходимых стандартов безопасности, а также разработать меры по подготовке авиационных кадров, развитию авиационных клубов и учебных центров, а также внедрению доступных механизмов страхования в сфере малой авиации", – подчеркнул депутат.

18 марта 2026 года в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана сообщили, что с 16 марта казахстанские авиакомпании начали вводить дополнительные внутренние авиарейсы.