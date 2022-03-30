31 марта туман накроет ряд областей Казахстана

На севере и востоке страны под влиянием северо-западного циклона ожидаются дождь и снег, туман, усиление ветра, на севере, востоке – метель, гололед, на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более, на юге, западе, севере области – метель, гололед.

На севере Костанайской области ожидаются метель, гололед, на западе, в центре области туман, усиление ветра ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

На юге, востоке, западе Акмолинской области ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На востоке, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, днем на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидаются туман, ночью на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром в горных, предгорных районах области – туман.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются усиление ветра 15-20, временами 23 м/с, ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах области – туман.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на северо-востоке, востоке области туман.

На западе, севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается туман.