Ливни, жара до +32°С и сильный ветер – что ждет Казахстан 31 марта – 2 апреля
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 марта, 1-2 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что днем столбики термометров покажут:
- на северо-западе +17+26°С,
- на севере +13+20°С,
- в центре +12+23°С,
- на востоке +5+22°С,
- на юге, юго-востоке +23+32°С,
- на западе понижение от +20+25°С до +13+20°С.
"На большей части страны сохраняется теплая весенняя погода без осадков. Лишь на западе и в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе – временами сильные дожди, также усилится ветер 15-20 м/с. В ночные и утренние часы по республике ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что во всех областях Казахстана на 30 марта 2026 года объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о риске паводков, сильном ветре и тумане.
