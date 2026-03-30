Ливни, жара до +32°С и сильный ветер – что ждет Казахстан 31 марта – 2 апреля

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 марта, 1-2 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем столбики термометров покажут:

на северо-западе +17+26°С ,

, на севере +13+20°С ,

, в центре +12+23°С ,

, на востоке +5+22°С ,

, на юге, юго-востоке +23+32°С ,

, на западе понижение от +20+25°С до +13+20°С.

"На большей части страны сохраняется теплая весенняя погода без осадков. Лишь на западе и в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе – временами сильные дожди, также усилится ветер 15-20 м/с. В ночные и утренние часы по республике ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что во всех областях Казахстана на 30 марта 2026 года объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о риске паводков, сильном ветре и тумане.