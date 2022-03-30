17:57 30.03.2022
Казахстанца убили в Бангладеш
Фото: unsplash
В результате бытовой драки в Бангладеш погиб казахстанец. Еще один гражданин Казахстана находится в больнице, сообщает Zakon.kz.
26 марта в консульский отдел Посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана. Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений.Пресс-служба МИД РК
В ведомстве уточнили, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в Казахстан.
В результате происшествия от ножевых ранений пострадал еще один казахстанец. В настоящее время он проходит лечение в одной из больниц города Дакка.Пресс-служба МИД РК
По данным министерства, казахстанцы прибыли в Бангладеш с целью работы в российской компании, которая занимается строительством атомной электростанции в городе Руппур.