Казахстанца убили в Бангладеш

26 марта в консульский отдел Посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана. Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений. Пресс-служба МИД РК

В ведомстве уточнили, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в Казахстан.

В результате происшествия от ножевых ранений пострадал еще один казахстанец. В настоящее время он проходит лечение в одной из больниц города Дакка. Пресс-служба МИД РК

По данным министерства, казахстанцы прибыли в Бангладеш с целью работы в российской компании, которая занимается строительством атомной электростанции в городе Руппур.