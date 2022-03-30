Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:57 30.03.2022

Казахстанца убили в Бангладеш

Убийство, трагедия в Бангладеш, казахстанца убили, драка Фото: unsplash
В результате бытовой драки в Бангладеш погиб казахстанец. Еще один гражданин Казахстана находится в больнице, сообщает Zakon.kz.
26 марта в консульский отдел Посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана. Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений.Пресс-служба МИД РК

В ведомстве уточнили, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в Казахстан.

В результате происшествия от ножевых ранений пострадал еще один казахстанец. В настоящее время он проходит лечение в одной из больниц города Дакка.Пресс-служба МИД РК

По данным министерства, казахстанцы прибыли в Бангладеш с целью работы в российской компании, которая занимается строительством атомной электростанции в городе Руппур.

Анастасия Московчук
МИД РК Бангладеш Казахстан
Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий
29.03.2022
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Пожар в столичном «Казмедиацентре» ликвидирован
29.03.2022
«Страшно красиво»: мощную бурю сняли на видео в Текели
29.03.2022
Казахстанский велогонщик завоевал седьмую золотую медаль для команды на ЧА
29.03.2022
Главная Топ LIVE Все