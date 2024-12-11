Граждане Бангладеш использовали туристические визы для незаконной работы в Казахстане
По информации полиции, они прибыли в Казахстан по туристической визе, занимались незаконной трудовой деятельностью и пытались оформить визы в страны Европейского cоюза.
Срок их виз истек, однако покинуть страну в установленный срок они не смогли. За нарушение миграционного законодательства граждане были привлечены к административной ответственности и в принудительном порядке выдворены за пределы республики.
В полиции напомнили, что иностранные граждане обязаны покидать территорию Казахстана до истечения срока разрешенного пребывания. В случае уклонения предусмотрена административная ответственность вплоть до принудительного выдворения.
Ранее депутат Сената Бибигуль Жексенбай обратила внимание на рост незаконной миграции в Казахстане. По ее мнению, это одна из главных проблем, угрожающих социальной стабильности и безопасности в стране.