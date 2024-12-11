#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
516.93
542.52
4.98
Общество

Граждане Бангладеш использовали туристические визы для незаконной работы в Казахстане

Граждане Бангладеш использовали туристические визы для незаконной работы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 20:00 Фото: ДП Астаны
Три гражданина Бангладеш, нарушивших миграционное законодательство, выдворены с территории Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции (ДП) города Астаны.

По информации полиции, они прибыли в Казахстан по туристической визе, занимались незаконной трудовой деятельностью и пытались оформить визы в страны Европейского cоюза.

Срок их виз истек, однако покинуть страну в установленный срок они не смогли. За нарушение миграционного законодательства граждане были привлечены к административной ответственности и в принудительном порядке выдворены за пределы республики.

В полиции напомнили, что иностранные граждане обязаны покидать территорию Казахстана до истечения срока разрешенного пребывания. В случае уклонения предусмотрена административная ответственность вплоть до принудительного выдворения.

Ранее депутат Сената Бибигуль Жексенбай обратила внимание на рост незаконной миграции в Казахстане. По ее мнению, это одна из главных проблем, угрожающих социальной стабильности и безопасности в стране. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Волшебный восход Луны после снегопада в горах снял популярный фотограф из Алматы
Общество
20:16, Сегодня
Волшебный восход Луны после снегопада в горах снял популярный фотограф из Алматы
Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
Общество
19:57, Сегодня
Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Общество
18:17, Сегодня
Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: