Как получить консультацию узких специалистов по медстраховке
В поликлиниках можно получить первичную медико-санитарную помощь, специализированную помощь узких специалистов и диагностические исследования. Первичная медико-санитарная помощь полностью предоставляется в рамках ГОБМП, и ее могут получить даже те, кто не имеет статуса застрахованности. Здесь у нас прием медсестры, фельдшера, акушерки, психолога и соцработника в области здравоохранения. Также сюда входят прием врача общей практики, терапевта или участкового педиатра. Начальник Управления информационно-разъяснительной работы Ирина Подскочая
Но чтобы получить консультацию узких специалистов или пройти лабораторно-диагностические исследования в поликлиниках, нужно иметь статус застрахованности. Направления выдает после осмотра врач общей практики.
К участковому врачу нужно идти для того, чтобы он определил состояние. Пациенты у нас не являются квалифицированными специалистами. В основной массе это те, кто не может адекватно оценить свое состояние. И терапевт с учетом своего опыта уже дальше направляет к узкому специалисту. Это нужно для того, чтобы исключить лишние походы к врачу, что занимает время пациента и может отнять время узкого специалиста. Ирина Подскочая
Направление участкового врача не требуется:
Если нужно дополнительное обследование для уточнения диагноза у узкого специалиста.
В случае всех травм пациенты могут без направления обратиться в травмпункт любой больницы.
Для получения экстренной стоматологической помощи.
Если заболевание дерматовенерологического профиля. В этом случае нужно прийти в клинику, которая оказывает такие услуги, записаться через регистратуру и получить медпомощь.
Для получения услуги передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов.
В случае самообращения в молодежные медцентры.
Для приема акушера-гинеколога либо психолога по месту прикрепления.
Запись к узким специалистам у нас в поликлиниках, как правило, не соблюдается. У нас в правилах мониторинга договорных обязательств обозначен такой период – 10 дней для предоставления услуг по направлению – будь то диагностические услуги, будь то прием узких специалистов. Но если у пациента острое состояние и он не может ждать, то ему должна быть предоставлена услуга в ближайшее время – сегодня, завтра и максимум – послезавтра. В направлении соответствующая отметка ставится, и пациент получает такие медуслуги. Ирина Подскочая