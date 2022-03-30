Как получить консультацию узких специалистов по медстраховке

Но чтобы получить консультацию узких специалистов или пройти лабораторно-диагностические исследования в поликлиниках, нужно иметь статус застрахованности. Направления выдает после осмотра врач общей практики.

Направление участкового врача не требуется:

Если нужно дополнительное обследование для уточнения диагноза у узкого специалиста.

В случае всех травм пациенты могут без направления обратиться в травмпункт любой больницы.

Для получения экстренной стоматологической помощи.

Если заболевание дерматовенерологического профиля. В этом случае нужно прийти в клинику, которая оказывает такие услуги, записаться через регистратуру и получить медпомощь.

Для получения услуги передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов.

В случае самообращения в молодежные медцентры.