Смаилов: Казахстанцы жалуются на большие очереди к узким специалистам

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК отметил, что казахстанцы жалуются на большие очереди к узким специалистам в поликлиниках, сообщает Zakon.kz.

Обсуждая вопрос о доступности медицинской помощи, глава кабмина перечислил проблемы, над решением которых нужно поработать.

"Население жалуется на большие очереди к узким специалистам, недостаточное количество медицинского оборудования. Есть вопросы и по лекарственному обеспечению для тех, кто стоит на учете по различным заболеваниям. Поэтому акиматы регионов должны максимально ответственно подойти к обеспечению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. В том числе к реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Алихан Смаилов

Медицинская помощь, по его словам, должна быть максимально приближенной к месту жительства людей. Премьер также поручил повысить качество менеджмента со стороны первых руководителей медицинских организаций.

"Иногда из-за плохого управления и координации люди не получают вовремя нужное лекарство или лечение. Поэтому Министерству здравоохранения совместно с акиматами надо продолжить системную работу по данным вопросам". Алихан Смаилов

Для обеспечения кадрами, в первую очередь узкими специалистами, глава правительства поручил проработать вопросы привлечения как выпускников медицинских университетов и колледжей, так и опытных специалистов для работы в регионах, особенно в селах. Премьер-министр считает, что "проводимой работы недостаточно, надо разработать новые методы стимулирования".

"Объекты здравоохранения обеспечены медицинским оборудованием на 84%, из них более половины изношено. Для своевременной и качественной медицинской помощи акиматам регионов необходимо дооснастить объекты первичной медико-санитарной помощи оборудованием согласно имеющимся нормативам". Алихан Смаилов

Он поручил активизировать работу по цифровизации здравоохранения, особенно объектов первичной медико-санитарной помощи.

"Акиматы регионов совместно с Министерством по цифровизации должны ускорить процесс подключения к высокоскоростному интернету организаций здравоохранения ниже районного уровня. Надо обеспечить внедрение телемедицины и дистанционных услуг даже в селах, чтобы люди могли получить необходимую консультацию оперативно и на месте. Эти меры необходимы для достижения задач, поставленных главой государства, по расширению доступа к медицинским услугам по месту жительства". Алихан Смаилов

В Казахстане ежегодно с 15 сентября по 15 ноября проводят кампанию по прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – поликлиникам. В Министерстве здравоохранения РК ответили на самые актуальные вопросы казахстанцев по прикрепительной кампании.