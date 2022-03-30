Госслужащих в Казахстане хотят проверить на коррупционную устойчивость

Успех в лечении любой болезни зависит от правильно поставленного диагноза. Мы постарались проанализировать и показать все накопившиеся проблемы, которые прямо или косвенно касаются коррупции. Это бытовая коррупция, непрозрачность бюджетных процессов и закупок, высокий уровень участия государства в экономике, административные барьеры и другие проблемы. Для решения этих вопросов в концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы предусмотрено шесть блоков задач, включающих реформы и проекты. Советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова

Один из блоков, по ее словам, включает меры по формированию нетерпимости коррупции. В ведомстве признают, что это не быстрые победы, но обозначают это направление как одну из ключевых задач по продвижению принципа нулевой терпимости к коррупции.

В Агентстве уверены, что важно продвигать антикоррупционные ценности через институт семьи с использованием потенциала АНК.

Так, например, антикоррупционная тематика будет включена в систему образования всех уровней, начиная с дошкольного.

Соответствующую работу с МОН мы уже начали. Непрерывное антикоррупционное обучение с момента поступления на протяжении всего периода работы госслужащих мы также намерены внедрить в системе госаппарата. В целом масштабная разъяснительная работа позволит гражданам знать свои права и не искать незаконные способы решения вопроса. Для этого будет принят страновой комплекс мер по различным целевым группам. Госслужащие, студенты, пенсионеры, школьники и другие категории. Советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова

Затрагивается также давно обсуждаемый вопрос — расширение возможности получения госслужащими дополнительных легальных доходов.

К нам все больше приходит понимание того, что коррупция прежде всего - это экономические проблемы. Человек совершает коррупционные правонарушения с целью наживы или чтобы дешевле и быстро решить свою проблему. Поэтому мы должны создать такие условия, когда коррупция станет материально невыгодной. Это касается госслужащих, граждан и предпринимателей. Советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова

Другой блок мер концепции направлен на минимизацию возможности коррупции, в котором выработаны меры по обеспечению транспарентности бюджетных процессов.

В частности, как отметили в ходе экспертного обсуждения, в концепции предусмотрены гражданский мониторинг хода реализации госпрограмм и национальных проектов. Государственное финансирование предлагается осуществлять только при наличии целевых и измеряемых индикаторов.