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Найден способ борьбы с коррупцией в правоохранительных органах Казахстана

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:57 Фото: Zakon.kz
Агентством Казахстана по противодействию коррупции разработан проект закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность" с целью внедрения проверки на добропорядочность (Integrity check) в правоохранительных органах, сообщает Zakon.kz.

Из релиза Антикора за 26 сентября 2024 года следует, что этот инструмент активно применяется в Австралии, Венгрии, Молдове, Румынии, США и представляет собой смоделированную ситуацию, направленную на выявление коррупционного поведения.

"Внедрение тестирования на профессиональную добропорядочность позволит сформировать антикоррупционную культуру и снизить коррупцию в правоохранительных органах, что в свою очередь будет способствовать повышению доверия граждан".Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что в законопроекте регламентированы права и обязанности тестируемых лиц и тестировщиков, основания для назначения тестирования, процедуры его проведения, меры ответственности и другие вопросы. Также закреплены гарантии защиты прав сотрудников и превентивные механизмы от возможных злоупотреблений со стороны тестировщиков.

"Результаты пилотной апробации проверки на добропорядочность в правоохранительных органах (в АПК, АФМ, МВД и МЧС) показали высокий превентивный потенциал данного инструмента".Пресс-служба Антикоррупционной службы

О том, что силовиков Казахстана планируют проверять на профессиональную добропорядочность, стало известно 31 июля 2024 года.

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