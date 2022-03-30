19:18 30.03.2022
Космонавты «Союз МС-19» благополучно приземлились в Казахстане
Фото: Роскосмос
Экипаж корабля «Союз МС-19» с двумя российскими космонавтами, а также американским астронавтом NASA Марком Ванде Хаем приземлился в Казахстане, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, приземление было мягким. Примерное нахождение спускаемого аппарата с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем – юго-восточнее Жезказгана.
Как только члены экипажа «Союз» будут эвакуированы и осмотрены врачами, их переместят в медицинскую палатку для снятия скафандров и регистрации биофизических параметров организма.
Корабль отстыковался от Международной космической станции в 13:19 (по времени Нур-Султана), затем аппарат находился в режиме автономного полета.
В космосе экипаж находился год.