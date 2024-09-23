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В Казахстане приземлился "Союз МС-25" с космонавтами-рекордсменами

В Казахстане приземлился Союз МС-25 с космонавтами-рекордсменами, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:48 Фото: YouTube/Роскосмос ТВ
В Казахстане сегодня, 23 сентября 2024 года, приземлился "Союз МС-25" с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом Трейси Дайсон. Об этом рассказали в Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с космонавтами-рекордсменами приземлился в районе Жезказгана в 16:59 по времени Астаны.

"Спустя год на МКС экипаж вернулся на Землю... Утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно"."Роскосмос"

Отмечается, что Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 дня, что стало самым длительным полетом по программе МКС.

"Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите, соответственно, 438 суток в 1994-1995 годах и 380 суток в 1998-1999 годах, совершая полеты на станции "Мир". Трейси Дайсон пробыла в космосе 184 дня"."Роскосмос"

По данным госкорпорации, Олег Кононенко за пять космических полетов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян).

Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.


6 апреля 2024 года спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи около Жезказгана.

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