На заседании в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман.

Мухтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта т.г. Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Анастасия Щегорцова продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.