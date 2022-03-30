20:02 30.03.2022
Секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман
Фото: ЦИК РК
30 марта 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает Zakon.kz.
На заседании в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман.
Мухтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта т.г. Мажилисом Парламента Республики Казахстан.
Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Анастасия Щегорцова продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.
Мухтар Ерман стал новым членом Центризбиркома РК
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