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Законодательство РК
20:02 30.03.2022

Секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман

Избран секретарем Центризбиркома Фото: ЦИК РК
30 марта 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает Zakon.kz.

На заседании в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман.

Мухтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта т.г. Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Анастасия Щегорцова продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.

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