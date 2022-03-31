США хотят выделять по 1 млн баррелей нефти из запасов

Соединенные Штаты рассматривают возможность высвобождения из стратегических запасов по 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев, сообщают «Известия».

Такое решение может быть принято для борьбы с ростом цен на топливо, а также перебоями с поставками нефти.

По словам источников, общий объем выделенной нефти может составить до 180 млн баррелей.

8 марта США запретили весь импорт газа и нефти из России. При этом глава Белого дома признал, что последствия от таких санкций ударят и по Вашингтону: цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

1 марта президент США Джо Байден принял решение высвободить 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов ради устранения дефицита топлива на европейском рынке.