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07:46 31.03.2022

Паводки угрожают 107 населенным пунктам ВКО

ВКО паводки Фото: pixabay
На реках Восточно-Казахстанской области провели 15 взрывов льда, в горных районах спустили более 100 тысяч кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области в начале апреля прогнозируют 15°С, ускорит таяние снега и проливные дожди, сообщает телеканал «Астана».

На сегодня в ВКО закрыли ледовую переправу «Кызыл Ту» через Бухтарминское водохранилище. На реках провели 15 взрывов льда, в горных районах спустили более 100 тысяч кубометров снега.

В зону подтопления попадают 107 населенных пунктов, где проживает около 20 тысяч человек.

У нас идет активное снеготаяние, реки и водоемы вскрылись ото льда. На сегодняшний день проведено два аэровизуальных обследования мониторинга за паводковой ситуацией.Начальник управления ликвидации ЧС ДЧС области Ринат Кондыбаев

Департамент сформировал силы и средства – более 400 человек, 78 единиц техники, 30 лодок и 178 водооткачивающих средств.

Данияр Кунафин
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