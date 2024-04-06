Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким ВКО о паводках: "Главная задача – уберечь население"

Ермек Кошербаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 17:12 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел оперативное совещание по итогам обращения главы государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков в стране, на котором обсудили дальнейшие действия по предотвращению возможных подтоплений, сообщает Zakon.kz.

Паводковая ситуация в Восточном Казахстане стабильная. Благодаря превентивным мерам, первая волна прошла без видимых последствий. Однако, по прогнозам, на следующей неделе ожидается повышение температуры наружного воздуха и обильные дожди. Это может усложнить ситуацию. В целом, по области площадь покрытия снегом составляет свыше 60%. В зоне риска находятся город Риддер, Катон-Карагайский, Шемонаихинский, Маркакольский, Глубоковский районы, а также районы Улкен Нарын и Алтай.

Отметим, в регионе разработана карта всех потенциальных рисков, в том числе на ней обозначены зоны возможных наводнений. Глава региона подчеркнул, что акимам городов и районов нужно постоянно актуализировать данные.

"Карта сделана с учетом исторических данных. Она должна меняться и актуализироваться. Каждый поселковый аким должен вести свой учет, сдавать районному акиму, а районный отправлять в область. Это и есть цифровой двойник, к чему мы должны стремиться", – сказал Ермек Кошербаев.

Аким ВКО отметил важность координации работы всех служб, подключить к работе вооруженные силы и Нацгвардию. Необходим четкий алгоритм, в котором будут прописаны действия каждого специалиста и их контактные данные и, что нужно детально проработать план эвакуации людей в случае ЧС.

Все подразделения должны работать сообща и предоставлять единую информацию, чтобы не вводить жителей региона в заблуждение и не создавать паники.

"Все должны работать вместе, включая средства массовой информации. Неправильно сказанное слово может привести к необоснованной панике. Этого нельзя допускать. Информация должна быть четко выверенная, достоверная", – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Важно уделить внимание санитарной и эпидемиологической безопасности. Нужно провести обваловку, санитарную очистку водозаборов, децентрализованных источников водоснабжения, кладбищ, скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, полигонов ТБО и химически опасных отходов в паводкоопасных населенных пунктах, а также очистить дороги, ведущие к этим объектам.

Превентивные меры позволят избежать затопления эпидемиологически значимых объектов. Специалисты также обследуют дачные массивы, которые могут оказаться в зоне подтопления, и вывести людей. Также в регионе выработают механизм возмещения ущерба на случай, если будут пострадавшие.

"Главная задача – уберечь население", – резюмировал глава региона.

Опыт работы в паводковый период, с опорой на исторические данные, должен лечь в основу подготовки к подобным ситуациям в будущем. Аналогичную работу необходимо проводить и при подготовке к другим чрезвычайным ситуациям, в частности пожарам, землетрясениям.

Читайте также

Атырауская область
Канат Бозумбаев: В Атырау объявят режим ЧС
гумпомощь
В Жамбылскую область прибыло 15 фур с гуманитарной помощью из Кыргызстана
спасание людей СКО
В переливе на автодороге в Айыртауском районе СКО спасли 4 человека
Айсулу Омарова
Ермек Кошербаев Восточно-Казахстанская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: