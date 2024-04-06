Аким ВКО о паводках: "Главная задача – уберечь население"

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел оперативное совещание по итогам обращения главы государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков в стране, на котором обсудили дальнейшие действия по предотвращению возможных подтоплений, сообщает Zakon.kz.

Паводковая ситуация в Восточном Казахстане стабильная. Благодаря превентивным мерам, первая волна прошла без видимых последствий. Однако, по прогнозам, на следующей неделе ожидается повышение температуры наружного воздуха и обильные дожди. Это может усложнить ситуацию. В целом, по области площадь покрытия снегом составляет свыше 60%. В зоне риска находятся город Риддер, Катон-Карагайский, Шемонаихинский, Маркакольский, Глубоковский районы, а также районы Улкен Нарын и Алтай.



Отметим, в регионе разработана карта всех потенциальных рисков, в том числе на ней обозначены зоны возможных наводнений. Глава региона подчеркнул, что акимам городов и районов нужно постоянно актуализировать данные.

"Карта сделана с учетом исторических данных. Она должна меняться и актуализироваться. Каждый поселковый аким должен вести свой учет, сдавать районному акиму, а районный отправлять в область. Это и есть цифровой двойник, к чему мы должны стремиться", – сказал Ермек Кошербаев.

Аким ВКО отметил важность координации работы всех служб, подключить к работе вооруженные силы и Нацгвардию. Необходим четкий алгоритм, в котором будут прописаны действия каждого специалиста и их контактные данные и, что нужно детально проработать план эвакуации людей в случае ЧС.

Все подразделения должны работать сообща и предоставлять единую информацию, чтобы не вводить жителей региона в заблуждение и не создавать паники.

"Все должны работать вместе, включая средства массовой информации. Неправильно сказанное слово может привести к необоснованной панике. Этого нельзя допускать. Информация должна быть четко выверенная, достоверная", – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Важно уделить внимание санитарной и эпидемиологической безопасности. Нужно провести обваловку, санитарную очистку водозаборов, децентрализованных источников водоснабжения, кладбищ, скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, полигонов ТБО и химически опасных отходов в паводкоопасных населенных пунктах, а также очистить дороги, ведущие к этим объектам.

Превентивные меры позволят избежать затопления эпидемиологически значимых объектов. Специалисты также обследуют дачные массивы, которые могут оказаться в зоне подтопления, и вывести людей. Также в регионе выработают механизм возмещения ущерба на случай, если будут пострадавшие.

"Главная задача – уберечь население", – резюмировал глава региона.

Опыт работы в паводковый период, с опорой на исторические данные, должен лечь в основу подготовки к подобным ситуациям в будущем. Аналогичную работу необходимо проводить и при подготовке к другим чрезвычайным ситуациям, в частности пожарам, землетрясениям.