Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:16 31.03.2022

Геннадий Головкин вылетел в Японию на бой

бой казахстанца с Риотой Муратой Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин отправился в Японию на большой поединок с местной звездой Риотой Муратой, сообщает Zakon.kz.

Фото с момента вылета он разместил на своей странице в Instagram с коротким сообщением: «Скоро увидимся, Япония!».

вылет на бой

Фото: Instagram.com/gggboxing

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Ранее спортсмен активно выкладывал видео и фото с тренировок.

  • Что за Лев этот тигр.

  • Гена – настоящий чемпион и патриот.

  • Брат, пусть наш флаг будет выше всех остальных. Гордимся.

  • Я верю у него все получится, – поддерживают комментаторы боксера.

Новость по теме

Головкин опубликовал фото с тренировок перед боем с Муратой

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал @pmkaz и выигрывайте iPhone 13 Pro Max, Airpods и Apple Watch.

Анастасия Московчук
Головкин Геннадий Казахстан Япония
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Правительство РК хотят наделить особыми полномочиями на период кризисных ситуаций
30.03.2022
Хищение 747 млн тенге: Антикор Шымкента проводит расследование
30.03.2022
В Казахстане установили минимальные розничные цены на коньяк и бренди
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все