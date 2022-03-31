09:16 31.03.2022
Геннадий Головкин вылетел в Японию на бой
Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин отправился в Японию на большой поединок с местной звездой Риотой Муратой, сообщает Zakon.kz.
Фото с момента вылета он разместил на своей странице в Instagram с коротким сообщением: «Скоро увидимся, Япония!».
Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.
Фото: Instagram.com/gggboxing
Ранее спортсмен активно выкладывал видео и фото с тренировок.
Что за Лев этот тигр.
Гена – настоящий чемпион и патриот.
Брат, пусть наш флаг будет выше всех остальных. Гордимся.
Я верю у него все получится, – поддерживают комментаторы боксера.
Головкин опубликовал фото с тренировок перед боем с Муратой
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