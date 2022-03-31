Геннадий Головкин вылетел в Японию на бой

Фото с момента вылета он разместил на своей странице в Instagram с коротким сообщением: «Скоро увидимся, Япония!».

Фото: Instagram.com/gggboxing

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Ранее спортсмен активно выкладывал видео и фото с тренировок.

Что за Лев этот тигр. Гена – настоящий чемпион и патриот. Брат, пусть наш флаг будет выше всех остальных. Гордимся. Я верю у него все получится, – поддерживают комментаторы боксера.

Новость по теме Головкин опубликовал фото с тренировок перед боем с Муратой

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