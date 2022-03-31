Названы регионы с самым низким и высоким уровнем дохода в Казахстане

Исследователи отмечают, что доходы в четвертом квартале 2021 года составили 214,5 тыс. тг на душу населения – на 10,6% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года доходы на душу населения составляли в среднем 193,8 тыс. тг в квартал, плюс 8,8% за год.

В региональном разрезе наибольшие доходы традиционно зарегистрированы в столице: 307,6 тыс. тг на душу населения в четвертом квартале 2021 года – на 16,6% больше, чем годом ранее, – заявлено в публикации.

На второй строчке оказалась Карагандинская область: 288,2 тыс. тг, плюс 17,8%. Тройку лидеров замкнула Костанайская область: 265,1 тыс. тг, годовой рост — на 18,8%.

Наименьшие доходы отмечены в Туркестанской области: всего 132 тыс. тг на душу населения в квартал – на 38,4% меньше, чем в среднем по стране, – добавили эксперты.

Большую часть доходов населения традиционно составили доходы от трудовой деятельности: в среднем по РК – 150,2 тыс. тг, плюс 14,2% за год.

В том числе 130,5 тыс. тг из них составили доходы от работы по найму, 19,8 тыс. тг – доходы от работы не по найму.