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В Нацбанке назвали регионы Казахстана с самым высоким уровнем инфляции

цены, рост, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:39 Фото: freepik
По информации финансового регулятора, годовая инфляция замедлилась в 11 регионах, ускорилась в 7 регионах и в 2 регионах осталась неизменной. При этом в ряде областей инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Выше, чем по республике, годовая инфляция сложилась в 11 регионах. Наибольшие значения зафиксированы в Астане (10,3%) и Мангистауской области (9,8%). Отметим, что годовая инфляция в сентябре 2024 года составила 8,3%, немного ниже в августе – 8,4%, говорится в отчете Нацбанка РК по инфляционным тенденциям в регионах.

регионы, инфляция, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:39

Фото: Национальный банк РК

Продовольственные товары подорожали в Казахстане заметно выше уровня по стране в Алматы до 7,7%, в Жетысуской (7,4%), Мангистауской (7,3%) и других областях. Добавим, что среднестрановой уровень составил 5,1%.

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (7,6%), отмечен в Туркестанской (13,3%), Мангистауской (12,8%), Западно-Казахстанской (8,8%), Карагандинской (8,5%) областях, а также в Астане (8,3%), Северо-Казахстанской области и Шымкенте (по 8,2%).

Платные услуги наиболее значительно выросли в Павлодарской области (20%), в столице (17,7%), Атырауской (16,9%) области.

В обзоре также указывается, что в сентябре 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,4%, что выше исторической средней (0,3% в сентябре 2017-2021 годах). При этом наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Кызылординской области –1%.

Ранее Zakon.kz сообщал, какие продукты подешевели в Казахстане по итогам сентября.

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