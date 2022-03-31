Рождаются гениальные дети: названы Топ-6 пар знаков зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-6 союзов, у которых есть все шансы удивить мир юным дарованием, вошли пары:

Овен и Скорпион;

Близнецы и Водолей;

Телец и Лев;

Стрелец и Рыбы;

Дева и Весы;

Козерог и Рак.

По мнению астрологов, идеальная совместимость этих знаков зодиака может привести к тому, что у пары появляются гениальные дети.

Овен и Скорпион. У этой пары есть все, чтобы вырастить остроумного и любознательного ребенка с лидерскими способностями.

Овен отличается целеустремленностью и бесстрашием, а Скорпион — хитростью и умом. Они могут воспитать успешного ученого или блестящего предпринимателя.

Близнецы и Водолей. Детям этого союза передабтся неординарность и оригинальность рожденных под данными созвездиями.

Близнецы – остроумны и изобретательны, а Водолей — сообразителен и тяготеет к новаторству. Ребенок этой пары сделает прорыв в науке или займет место в числе видных философов.

Телец и Лев. Баланс ума и любви к прекрасному – эти качества сохраняются в ребенке этого союза.

Телец – трудолюбив и не боится трудностей, а Лев отличается тягой к самосовершенствованию и красивым вещам. Сумма этих качеств превращает их ребенка в одаренную личность, которая в будущем способна стать успешным модельером или дизайнером.

Стрелец и Рыбы. Тяготеют к приключениям, переменам и умеют чувствовать людей – дети с такими качествами рождаются в этой паре созвездий.

Стрелец любит покорять новые вершины, а Рыбы обладают тонким восприятием мира. У них вырастают известные путешественники, фотографы или талантливые географы.

Дева и Весы. В ребенке этой пары переплетаются деловитость, свободный полет мысли, интеллект и эстетическое совершенство.

Дева – умна и внимательна, Весы — тянутся к прекрасному. У их детей есть все шансы, чтобы преуспеть в творчестве и искусстве.

Козерог и Рак. Представители этих знаков зодиака идеально дополняют друг друга – это положительно сказывается на воспитании наследников.

Суровость Козерога разбавляется мягкостью Рака, а проницательность Рака дополняется железной логикой Козерога. Их малыш умен, внимателен и может развиться в отличного писателя или психолога.