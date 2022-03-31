Рождаются гениальные дети: названы Топ-6 пар знаков зодиака
Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-6 союзов, у которых есть все шансы удивить мир юным дарованием, вошли пары:
Овен и Скорпион;
Близнецы и Водолей;
Телец и Лев;
Стрелец и Рыбы;
Дева и Весы;
Козерог и Рак.
По мнению астрологов, идеальная совместимость этих знаков зодиака может привести к тому, что у пары появляются гениальные дети.
Овен и Скорпион. У этой пары есть все, чтобы вырастить остроумного и любознательного ребенка с лидерскими способностями.
Овен отличается целеустремленностью и бесстрашием, а Скорпион — хитростью и умом. Они могут воспитать успешного ученого или блестящего предпринимателя.
Близнецы и Водолей. Детям этого союза передабтся неординарность и оригинальность рожденных под данными созвездиями.
Близнецы – остроумны и изобретательны, а Водолей — сообразителен и тяготеет к новаторству. Ребенок этой пары сделает прорыв в науке или займет место в числе видных философов.
Телец и Лев. Баланс ума и любви к прекрасному – эти качества сохраняются в ребенке этого союза.
Телец – трудолюбив и не боится трудностей, а Лев отличается тягой к самосовершенствованию и красивым вещам. Сумма этих качеств превращает их ребенка в одаренную личность, которая в будущем способна стать успешным модельером или дизайнером.
Стрелец и Рыбы. Тяготеют к приключениям, переменам и умеют чувствовать людей – дети с такими качествами рождаются в этой паре созвездий.
Стрелец любит покорять новые вершины, а Рыбы обладают тонким восприятием мира. У них вырастают известные путешественники, фотографы или талантливые географы.
Дева и Весы. В ребенке этой пары переплетаются деловитость, свободный полет мысли, интеллект и эстетическое совершенство.
Дева – умна и внимательна, Весы — тянутся к прекрасному. У их детей есть все шансы, чтобы преуспеть в творчестве и искусстве.
Козерог и Рак. Представители этих знаков зодиака идеально дополняют друг друга – это положительно сказывается на воспитании наследников.
Суровость Козерога разбавляется мягкостью Рака, а проницательность Рака дополняется железной логикой Козерога. Их малыш умен, внимателен и может развиться в отличного писателя или психолога.