Могут сглазить даже родных: астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака

Как пишет интернет-журнал lisa.ru, в Топ-5 знаков зодиака вошли представители Дев, Козерогов, Близнецов, Скорпион и Тельцов. Некоторые из них, как отметили астрологи, об этом даже не подозревают.

Дева. Рожденные под этим созвездием, как принято считать, одни из самых целомудренных представителей знаков зодиака. Но чаще они не способны держать язык за зубами – в какой бы ситуации Девам не пришлось оказаться, они не откажутся от того, чтобы высказать свое мнение (неважно, интересовался ли кто-либо их мыслями).

Девы не всегда могут понять, что можно говорить, а что просто недопустимо. Их неаккуратность в общении может привести к печальным последствиям, ведь любое слово, произнесенное вслух, несет в себе силу, которая способна стать разрушительной.

Козерог. Представители этого знака зодиака редко верят в мистику и обычно не интересуются эзотерикой, при этом они обладают достаточно сильной энергетикой и могут влиять на людей (в том числе и негативно).

Козероги обсуждают самые сокровенные секреты и проблемы других и могут сглазить кого-то чисто случайно, ведь своими неосторожными разговорами провоцируют вселенскую энергию.

Близнецы. Главные составляющие жизни рожденных под этим созвездием – общественная деятельность, коммуникации с окружающими, ведь они ведут активную жизнь. В основном они аккуратны в собственных высказываниях и стараются ограничить себя от любого негатива, но эта способность не уберегает Близнецов от жизненных ситуаций, в которых они бессильны.

И когда такое происходит, они начинают искать виноватых, копаться в чужой судьбе и искать минусы где угодно, только не в себе. В эти моменты представители знака могут сглазить кого угодно.

Скорпион – лучший манипулятор из всего списка знаков зодиака, который наделен уникальной способностью: избегает негативных установок от окружающих, но зато с удовольствием срывает злость на близких.

Когда Скорпионы переживают трудности, лучше не попадаться им под руку. Они хитры, злопамятны, прогрессивны, при этом редко справедливы. За любой промах в общении будут мстить сполна, поэтому в разговорах с ними необходимо быть предельно аккуратными.

Телец всегда хочет создать вокруг себя идеальную атмосферу счастья и радости. В общении представители этого знака зодиака всегда хвалят внешность собеседника, врожденные особенности детей, обсуждают нюансы брака своих знакомых и могут сглазить, сами того не желая.

Рожденные под этим созвездием обладают сильным энергетическим полем, поэтому им нужно постоянно следить за разговором.