10:38 31.03.2022
Срочная эвакуация в Атырауской области: под водой оказался поселок Сагыз
Фото: Скриншот
В Атырауской области в результате разлива реки Ногайты под водой оказался поселок Сагыз. Местных жителей срочно эвакуировали в сельский колледж и школу, сообщает Zakon.kz.
30 марта в 21.00 в селе Сагыз Кызылкугинского района Атырауской области в результате талых вод (таяния снега) произошел перелив в реке Ногайты. Уровень воды поднялся примерно на три метра.ДЧС Атырауской области
Река Ногайты течет из Актюбинской области в село Сагыз Атырауской области.
Местных жителей срочно эвакуировали в сельский колледж и школу.
Всего к эвакуации граждан и возведению защитных дамб, как говорится в сообщении, было привлечено двести человек, в том числе волонтеры и сотрудники различных предприятий.