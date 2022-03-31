Срочная эвакуация в Атырауской области: под водой оказался поселок Сагыз

30 марта в 21.00 в селе Сагыз Кызылкугинского района Атырауской области в результате талых вод (таяния снега) произошел перелив в реке Ногайты. Уровень воды поднялся примерно на три метра. ДЧС Атырауской области

Река Ногайты течет из Актюбинской области в село Сагыз Атырауской области.

Местных жителей срочно эвакуировали в сельский колледж и школу.

Всего к эвакуации граждан и возведению защитных дамб, как говорится в сообщении, было привлечено двести человек, в том числе волонтеры и сотрудники различных предприятий.