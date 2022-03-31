Александр Бублик: Я обычный человек, мне приходится себя заставлять

— Александр, давайте попробуем подвести итоги двух заокеанских крупных турниров. Довольны ли вы своими результатами?

— Ничего особенного не произошло, сыграл не очень хорошо и не очень плохо. Вполне доволен, раньше проиграл — раньше уехал домой. Сейчас немного хочу отдохнуть, закончить свои личные дела, плюс хочу немного потренироваться на грунте, как бы подзарядиться.

Фото: ktf.kz

— Все мои сдвиги и изменения в игровой практике и на турнирах видно со стороны. Не мне судить. Оценку дают другие, в том числе и мои коллеги. Я не люблю понятие «менять стиль», мне нравится термин «добавлять», в игру надо что-то привносить или добавлять. И мы всегда с моей командой обсуждаем это. На данный момент мы развиваемся, есть движение, а это главное. Профессиональный теннисист на сегодня должен быть готов к долгим розыгрышам, без этого никак нельзя.

— Расскажите о процессе перехода с харда на грунт, какие у вас турнирные планы?

— Собираюсь выйти на грунтовые корты в Нур-Султане, чтобы потренироваться. Мой грунтовый сезон – это прямая подготовка к траве. Именно так мы с командой рассматриваем ближайшие два месяца. Мой грунтовый сезон начнется с Мастерса в Монте-Карло, далее ATP-500 в Барселоне, затем два Мастерса в Мадриде и Риме.

Фото: ktf.kz

— К данному титулу отнесся совершенно спокойно и достаточно быстро перестал о нем думать и вспоминать. Когда ты выигрываешь турнир, то на следующей неделе думаешь, что играешь лучше, но если посмотреть на результаты большинства игроков, то можно сделать вывод, что после победы играть становится сложнее. Это можно увидеть и на моем примере. Я не почувствовал никаких изменений, мне было приятно, но не более того. После четырех финалов это первая победа и титул.

Фото: ktf.kz

— Мы прошли норвежцев, но это была победа с большим вопросом. Лично для меня, несмотря на всеобщую уверенность, мы не были фаворитами в этой игре. То, что мы прошли, это заслуга тех двух дней. Если мы завтра с норвежцами будем снова играть, то я не знаю, победим ли мы. По счету выиграли уверенно, но по факту — я был крайне удивлен победе.

— Болельщики тенниса по всему миру полюбили вас за уникальные и красивые удары. К примеру, трикшот в Майами набрал очень много лайков и просмотров в социальных сетях. Как вам это удается?

— Я не выполняю такие удары просто так. Матч в Майами давался мне очень тяжело. Было очень жарко, дул сильный ветер и моя игра просто развалилась. Там сидели 3-4 тыс. человек, и я понимал, что просто ходить из угла в угол с печальным лицом не в моих интересах. Считаю, что если ты вышел, то надо либо играть как положено, либо сниматься. Играть как положено не мог, а сниматься не хотел, поэтому я занимался тем, что вы видели во втором сете. Люди пришли и остались счастливы, а большего я просить не смею.

— После финала в парном разряде на Роллан Гаррос — 2021 вы не так часто играете с Андреем Голубевым. В Майами снова воссоединились, но проиграли на старте. Готовы снова выступить вместе в Париже через полтора месяца?

— Мы с Андреем время от времени играем. Там многое зависит от того, попадает ли он по рейтингу на парный турнир. Система заявок на парные турниры очень сложная, я сам ее до конца не понимаю. Бывает такое, что ему нужен игрок с более высоким рейтингом, чем его напарник, и мы решаем сыграть. То же самое бывает у меня. Андрей Голубев зарабатывает игрой в паре, и я не хочу ему в этом мешать, ведь если я не захочу, то могу не выйти. Я не могу позволить себе так подставлять человека, который живет игрой в паре. Мне все равно с кем играть пару, потому что, если я играю в полную силу, то у меня получается с кем угодно. На предстоящем чемпионате «Ролан Гаррос» мы точно играть не будем с Голубевым.

Фото: ktf.kz

— Общественность часто забывает, что спортсмен – это просто человек, у которого бывают разные жизненные ситуации. Профессионал играет всегда, а любитель — тогда, когда хочется. Если выходить на корт не хочется, то надо, а если надо, то бывает не очень эффективно. Если не хочется играть, то приходится себя заставлять. Со мной часто такое случается, ведь я обычный человек, который встает по утрам и не хочет ничего делать, но выбора у меня нет. Если я пропущу тренировку раз, два и более, то потом придется заново все начинать. За это время остальные уже обгонят тебя. Вот этим и отличается профессионал от любителя.

Фото: ktf.kz

— Когда приезжаешь играть за рубеж, то не ждешь поддержки, но когда ты ее получаешь – это здорово. Когда чужая толпа начинает болеть за тебя – это дает больше энергии. На домашних матчах я жду своих болельщиков и встречаю их с теплом. К домашним трибунам отношение другое – это люди, которые поддерживают тебя, потому что ты играешь за страну. А за границей люди болеют не за флаг, а за фамилию. Больше всего за меня болеют в Нур-Султане и во Франции, к моему удивлению, особенно в Монпелье.

— На мой взгляд, в хит-параде теннисных шоуменов во главе стоят двое — Ник Кирьос (Австралия) и Александр Бублик. Но после трикшота в Майами вы скорее вырвались в лидеры. Что вы об этом думаете и каковы ваши отношения с Ником?

— Другом я Ника Кирьоса назвать точно не могу, но приятелем – да. Мы можем вместе посмеяться или друг другу написать. Мы коллеги, не более того.

Фото: ktf.kz

— Мое хобби – это настольный теннис. У меня намечается игра в настольный теннис с Кириллом Герасименко (первый номер казахстанского настольного тенниса), здесь, в Нур-Султане.

— Говорят, вы попрощались с холостяцкой жизнью?

— Да, я женат с некоторых пор, но предпочитаю не выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

— Как вы относитесь к журналистам? К примеру, проиграли, нет настроения, а у вас спрашивают про игру или другие вопросы задают, когда нет желания отвечать.

— Я считаю, что общение с журналистами – это часть работы каждого спортсмена. Мы друг без друга не сможем, вы освещаете нас, пишете про нас. Без СМИ теннис превратился бы в хобби. Понятное дело, что есть некомпетентные и безответственные люди как со стороны спортсменов, так и со стороны журналистов. Я всегда стараюсь, если уж пришел, дать людям ответы на их вопросы, если они уместны.

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