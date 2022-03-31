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Законодательство РК
11:24 31.03.2022

Пропавшего подростка нашли мертвым в Костанае

в водоеме обнаружили тело Фото: pixabay
В Костанае полиция обнаружила тело без вести пропавшего подростка, которого c 26 марта разыскивали родные, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, совместными усилиями полицейских и спасателей на дне реки найдено тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова.

К розыску были подключены водолазы, которые при обследовании дна реки обнаружили тело подростка. В настоящее время назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Ранее сообщалось, что вещи мальчика были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Оксана Житникова
Костанай
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