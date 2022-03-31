Пропавшего подростка нашли мертвым в Костанае

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, совместными усилиями полицейских и спасателей на дне реки найдено тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова.

К розыску были подключены водолазы, которые при обследовании дна реки обнаружили тело подростка. В настоящее время назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Ранее сообщалось, что вещи мальчика были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия.