Происшествия

В Костанае нашли тело без вести пропавшего 17-летнего юноши

В Костанае нашли тело без вести пропавшего 17-летнего юноши, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 14:38
В Костанае обнаружили тело 17-летнего жителя, которого объявили без вести пропавшим и всюду искали, сообщает Zakon.kz.

В ДП Костаная 27 марта показывали, как идут поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего. Сотрудники полиции провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка.

"Были изучены записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления, а также гражданского сектора, чтобы установить местонахождение подростка. Полиция проверила все возможные места его пребывания, опросила родственников, знакомых и соседей. На поиски был ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная и ближайщих регионов. Также в поисковых мероприятиях были задействованы волонтеры и иные службы".ДП Костаная

28 марта стало известно, что по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".ДП Костаная

Полиция призвала граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам.

Ушла на собеседование и исчезла: 39-летнюю женщину разыскивают в Актау.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
