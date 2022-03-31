В Казахстане уравняют права работников полного и неполного рабочего дня

Проект закона «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)» поддержан на 40-м заседании МВК по вопросам международных договоров РК 18 октября 2019 года. Концепция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята генеральной конференцией Международной организации труда 24 июня 1994 года. Министр труда и социальной защиты населения РК РК Серик Шапкенов

В соответствии со ст. 4 Конвенции регламентируются вопросы защиты прав, интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении права на ведение коллективных переговоров, безопасности охраны труда, защиты материнства, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, недопущение дискриминации в области труда и занятий, – напомнил министр.

При этом глава МТСЗН добавил, что настоящая Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий.

По данным Бюро нацстатистики, по итогам четвертого квартала 2021 года около 470 тыс. работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты не менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности. Серик Шапкенов

Как напомнил министр, согласно Конвенции, под термином «трудящиеся, занятые неполное рабочее время» подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.

Конвенцией предусмотрено, что работникам, занятым неполное рабочее время, не может быть работник, занятый полное рабочее время, оказавшийся в условиях частичной безработицы ввиду временного сокращения норм, продолжительности рабочего времени по экономическим или техническим причинам. Серик Шапкенов

По словам главы МТСЗН, в соответствии со ст. 5 Конвенции должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная зарплата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше, чем рассчитываемая теми же методами основная зарплата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации. В свою очередь аналогичным Конвенции национальным трудовым законодательством РК предусмотрены госгарантии в области оплаты труда работников.

Согласно ст. 6, 7 Конвенции, системы соцобеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени взносом или заработком. Серик Шапкенов

Министр отметил, что национальное трудовое и социальное законодательство не ограничивает права работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время.

В частности, выплата по потере доходов из системы обязательного соцстрахования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе и не зависит от формы или вида его занятости. Серик Шапкенов

2 марта на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона РК «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)».