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11:59 31.03.2022

Наводнение в поселке Сагыз – жители вернулись в дома

село Сагыз, паводок Фото: СК Атырауской области
В Атырауской области в селе Сагыз паводок на реке Ногайты спал, опасность миновала. Жители вернулись в свои дома, передает Zakon.kz.

30 марта вследствие паводка на реке Ногайты, протекающей через село Сагыз Кызылкогинского района, возникла опасность подтопления свыше 20 домов в данном населенном пункте. Была осуществлена временная эвакуация жителей названных домов. Ни один дом и подворье от наводнения не пострадали.

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После того как миновала опасность наводнения, все они вернулись в свои дома.

село Сагыз, паводок

Фото: СК Атырауской области

Были мобилизованы около 20 единиц техники, работники акимата, жители села, представители других организаций и добровольцы – всего свыше 200 человек. На местах возможного подтопления они соорудили плотины из мешков с песком и земляного вала. Служба коммуникаций Атырауской области

По словам жителей, такого разлива реки Ногайты раньше не наблюдалось. В этом году, начиная с февраля, уже в третий раз происходит разлив воды.

село Сагыз, паводок

Фото: СК Атырауской области

В настоящее время в селе Сагыз работает специальный штаб во главе с акимом района Нурсултаном Бисембиевым. Ситуация находится под постоянным контролем.

село Сагыз, паводок

Фото: СК Атырауской области

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