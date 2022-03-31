11:59 31.03.2022
Наводнение в поселке Сагыз – жители вернулись в дома
Фото: СК Атырауской области
В Атырауской области в селе Сагыз паводок на реке Ногайты спал, опасность миновала. Жители вернулись в свои дома, передает Zakon.kz.
30 марта вследствие паводка на реке Ногайты, протекающей через село Сагыз Кызылкогинского района, возникла опасность подтопления свыше 20 домов в данном населенном пункте. Была осуществлена временная эвакуация жителей названных домов. Ни один дом и подворье от наводнения не пострадали.
После того как миновала опасность наводнения, все они вернулись в свои дома.
Фото: СК Атырауской области
Были мобилизованы около 20 единиц техники, работники акимата, жители села, представители других организаций и добровольцы – всего свыше 200 человек. На местах возможного подтопления они соорудили плотины из мешков с песком и земляного вала. Служба коммуникаций Атырауской области
По словам жителей, такого разлива реки Ногайты раньше не наблюдалось. В этом году, начиная с февраля, уже в третий раз происходит разлив воды.
Фото: СК Атырауской области
В настоящее время в селе Сагыз работает специальный штаб во главе с акимом района Нурсултаном Бисембиевым. Ситуация находится под постоянным контролем.
Фото: СК Атырауской области