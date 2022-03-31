Политических госслужащих планируют увольнять в связи с утратой доверия

Законопроект предусматривает совершенствование механизма ротации и стимулирование государственных служащих к ротации в регионы республики.

Так, отказ от ротации, предусмотренной в порядке и сроках проведения ротации, является основанием для принятия решений по понижению в государственной должности, а в случае отсутствия вакантной нижестоящей государственной должности – увольнение, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящего пункта. Понижение в государственной должности осуществляется без проведения конкурсных процедур.

При ротации в другую местность государственные служащие обеспечиваются служебным жилищем в соответствии с Законом РК«О жилищных отношениях». В случае отсутствия служебного жилища производятся жилищные выплаты.

Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных расходов на 2022-2024 годы на жилищные выплаты при ротации в общей сумме 182 439 тыс. тенге, в том числе из:

республиканского бюджета – 154 225 тыс. тенге (2022 год – 30 338 тыс. тенге, 2023 год – 36 828 тыс. тенге, 2024 год – 87 059 тыс. тенге);

местного бюджета – 28 214 тыс. тенге (2022 год – 855 тыс. тенге, 2023 год – 7 959 тыс. тенге, 2024 год – 19 400 тыс. тенге).

Ряд изменений касаются политических госслужащих. Так, предлагается при наличии решения или поручения президента РК увольнять политических госслужащих в связи с утратой доверия. При этом уволенный по таким мотивам служащий больше не может быть принят на государственную службу.

Также предусматривается, что понижение в должности должно происходить только в том государственном органе, где работает служащий.

Вместе с тем для повышения мобильности и мотивации госслужащих, завершивших обучение в рамках госзаказа по программам послевузовского образования по направлению госоргана, предлагается исключить обязательную отработку именно в том госоргане, который направил его на обучение. При этом общая отработка на госслужбе будет сохранена.

Документ также определяет регламентацию соотношения руководящего и исполнительского состава административных госслужащих по согласованию с Администрацией президента РК и Канцелярией премьер-министра РК.

Как поясняется, отсутствие определенного соотношения приводит к дисбалансу численности руководителей и исполнителей. Так, в некоторых госорганах на одного руководителя в среднем приходится 1,5-2 исполнителя, а в отдельных госорганах число руководителей и вовсе превышает число исполнителей.

В законопроекте также предлагается распространить норму об индексации заработной платы всех госслужащих, в том числе и политических госслужащих.

Посмотреть полный текст проекта закона можно на сайте Открытые НПА, где он размещен для публичного обсуждения до 13 апреля.