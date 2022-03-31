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16:07 31.03.2022

Бразилия возглавила новый рейтинг FIFA

Футбол Рейтинг ФИФА Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) издала новый рейтинг-лист национальных сборных мира. В лидеры вышли «пентакампеоны» – футболисты Бразилии, сместив на второе место бельгийцев, сообщает Zakon.kz.

Тройку лучших команд мира замыкают действующие чемпионы – французы. В Топ-5 вошли Аргентина и Англия.

Сборная Казахстана в обновленном рейтинге, несмотря на две победы над Молдовой, опустилась на пять строчек и к текущему моменту занимает 125-е место. В активе мужской казахстанской сборной 1134,77 очка. Немного получше дела у женской команды Казахстана – она находится на 86-й позиции в мире с 1265,99 рейтинговых балла.

Полный рейтинг FIFA на 31 марта 2022 года.

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Куандык Шынасилов
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