Бразилия возглавила новый рейтинг FIFA

Тройку лучших команд мира замыкают действующие чемпионы – французы. В Топ-5 вошли Аргентина и Англия.

Сборная Казахстана в обновленном рейтинге, несмотря на две победы над Молдовой, опустилась на пять строчек и к текущему моменту занимает 125-е место. В активе мужской казахстанской сборной 1134,77 очка. Немного получше дела у женской команды Казахстана – она находится на 86-й позиции в мире с 1265,99 рейтинговых балла.

Полный рейтинг FIFA на 31 марта 2022 года.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.