«Минирование» автоЦОНа в Караганде: задержан подозреваемый

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП области установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – сотовый телефон. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ведется расследование, добавили в ведомстве.

Напомним, в 9:00 на телефон 102 поступило анонимное сообщение о том, что в здание автоЦОНа по улице Муканова заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место направлены все экстренные службы.

Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено.