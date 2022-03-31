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Законодательство РК
15:44 31.03.2022

«Минирование» автоЦОНа в Караганде: задержан подозреваемый

установлен подозреваемый Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
31 марта в Караганде неизвестный сообщил о «минировании» автоЦОНа. Полицейские установили и задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП области установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – сотовый телефон. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ведется расследование, добавили в ведомстве.

Напомним, в 9:00 на телефон 102 поступило анонимное сообщение о том, что в здание автоЦОНа по улице Муканова заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место направлены все экстренные службы.

Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК, которая предусматривает санкцию в виде 5 лет лишения свободы. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Анастасия Московчук
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