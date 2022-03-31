Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:22 31.03.2022

В Караганде «заминировали» ЦОН

сообщение о минировании Фото: pixabay
В полицию утром 31 марта поступило сообщение о взрывном устройстве в здании Карагандинского ЦОНа. На место происшествия сразу же выехали все экстренные службы города, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, был эвакуирован 31 человек.

Взрывное устройство не обнаружено. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В настоящее время по данному факту проводится проверка. ДП Карагандинской области

Ранее сообщались, что в Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение.

Анастасия Московчук
Караганда
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Токаев о финансово-экономической повестке: Ситуация меняется очень быстро
30.03.2022
На 14,2% ослаб тенге в феврале – Нацбанк
30.03.2022
Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
30.03.2022
Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все