14:22 31.03.2022
В Караганде «заминировали» ЦОН
Фото: pixabay
В полицию утром 31 марта поступило сообщение о взрывном устройстве в здании Карагандинского ЦОНа. На место происшествия сразу же выехали все экстренные службы города, сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДП, был эвакуирован 31 человек.
Взрывное устройство не обнаружено. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В настоящее время по данному факту проводится проверка. ДП Карагандинской области
Ранее сообщались, что в Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение.