В Караганде «заминировали» ЦОН

По данным областного ДП, был эвакуирован 31 человек.

Взрывное устройство не обнаружено. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В настоящее время по данному факту проводится проверка. ДП Карагандинской области

Ранее сообщались, что в Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение.