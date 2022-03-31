Директор Qatar-2022 резко высказался о выступлении тренера сборной Англии

В начале этой недели главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил нарушения прав человека в Катаре и безопасности англичан, которые собираются на ЧМ.

У меня есть опасения по поводу проведения этого турнира. Первое – это строительство стадионов, но они уже есть, с этим ничего не сделать. Также есть опасения по поводу прав рабочих и условий, в которых они живут. Все видят, что ситуация улучшилась, но они все еще не в том положении, в котором могли бы быть. Плюс некоторые представители защитников прав женщин, ЛГБТ-сообществ не поедут на Чемпионат мира, и это вызывает сожаления. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт

В ответ на эти высказывания Нассер Аль-Хатер пригласил наставника английской сборной Саутгейта лично встретиться с ним в Катаре, проехаться по футбольным объектам и поговорить с рабочими, которые там заняты. Но прежде попросил английского специалиста впредь тщательнее выбирать слова, говоря о Катаре, передает skysports.

Я бы хотел поинтересоваться, Саутгейт бывал в Катаре? Основываются ли его суждения и публичные заявления на том, что он прочитал? Пусть приедет и пообщается с большинством рабочих, они расскажут, как устроили своих детей в университет, как построили жилье для своих семей. С нетерпением жду Саутгейта здесь на жеребьевке. Нассер Аль-Хатер

Фото: Instagram/england

Директор Qatar-2022 также считает, что безопасность приезжих болельщиков будет обеспечена на высоком уровне. Нассер Аль-Хатер добавил, что Катар – скромная страна, имеющая свою культуру и нормы, и попросил уважать их ценности.

Катар – самая безопасная страна на Ближнем Востоке, вторая по безопасности страна в мире. Идеальных стран нет, давайте скажем прямо. И если кто-то приезжает и говорит, что он прибыл из идеальной страны, то ему стоит хорошенько посмотреть на себя. Нассер Аль-Хатер

ЧМ-2022 по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. На данный момент известны 29 команд из 32. Жеребьевка финальной стадии будущего Мундиаля пройдет в Дохе 1 апреля.

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