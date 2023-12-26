Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы лучшие тренеры в истории футбольной сборной Англии

Футбол Лучший тренер Фото: Instagram/england
Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 15 тренеров, которые руководили сборной Англией по футболу за всю ее историю, сообщает Zakon.kz.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

Англия – родоначальница футбола: ее сборная провела первый международный матч еще в 1872 году. Однако англичанам потребовалось еще 74 года, чтобы назначить постоянного главного тренера. Начиная с 1946 года на этом посту проработали 15 специалистов. Лучших и худших среди них назвали эксперты FourFourTwo. 

В списке лучших первое место занимает Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые (и пока что единственный раз) выиграла ЧМ в 1966 году. Тогда британцы в финале мундиаля обыграли команду ФРГ со счетом 4:2 в дополнительное время.


За легендарным Рамси идет нынешний наставник английской сборной Гарет Саутгейт, который руководит командой с 2016 года. В топ-5 списка лучших тренеров также попали Бобби Робсон, Терри Венейблс и Свен-Йоран Эрикссон.

В истории британской сборной значатся два иностранных специалиста. Эрикссон из Швеции дважды доводил англичан до четвертьфиналов мировых первенств 2002 и 2006 годов. Итальянец Фабио Капелло особых успехов не добился.

На последнем ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта остановилась на стадии четвертьфинала, проиграв французам со счетом 2:1.

Ранее эксперты назвали лучших футболистов Англии в прошедшем сезоне.

Читайте также

Футбол Победа Турция
"Бешикташ" Зайнутдинова победил и поднялся в турнирной таблице
Спорт Награждение Лучших
Ермек Маржикпаев наградил лучших спортсменов Казахстана
Казахстанская футзальная сборная впервые заняла четвертое место в рейтинге УЕФА
Казахстанская футзальная сборная впервые заняла четвертое место в рейтинге УЕФА
Куандык Шынасилов
ЧМ-2022 Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Ученые: чудо из Библии могло произойти в реальности
Ученые: описанное в Библии чудо могло произойти в реальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: