Названы лучшие тренеры в истории футбольной сборной Англии

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 15 тренеров, которые руководили сборной Англией по футболу за всю ее историю, сообщает Zakon.kz.

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Англия – родоначальница футбола: ее сборная провела первый международный матч еще в 1872 году. Однако англичанам потребовалось еще 74 года, чтобы назначить постоянного главного тренера. Начиная с 1946 года на этом посту проработали 15 специалистов. Лучших и худших среди них назвали эксперты FourFourTwo.

В списке лучших первое место занимает Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые (и пока что единственный раз) выиграла ЧМ в 1966 году. Тогда британцы в финале мундиаля обыграли команду ФРГ со счетом 4:2 в дополнительное время.





За легендарным Рамси идет нынешний наставник английской сборной Гарет Саутгейт, который руководит командой с 2016 года. В топ-5 списка лучших тренеров также попали Бобби Робсон, Терри Венейблс и Свен-Йоран Эрикссон.

В истории британской сборной значатся два иностранных специалиста. Эрикссон из Швеции дважды доводил англичан до четвертьфиналов мировых первенств 2002 и 2006 годов. Итальянец Фабио Капелло особых успехов не добился.



На последнем ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта остановилась на стадии четвертьфинала, проиграв французам со счетом 2:1.

Ранее эксперты назвали лучших футболистов Англии в прошедшем сезоне.

