Изменились правила поступления в Академию правосудия при Верховном суде РК

Теперь ко всем поступающим в магистратуру предъявляются следующие требования:

достижение возраста 29 лет;

наличие высшего юридического образования;

наличие на момент зачисления стажа работы по юридической профессии не менее четырех лет.

Ранее эти требования предъявлялись только к работникам государственных органов.

Также изменился перечень документов, которые должны подать поступающие.

Вступительный экзамен по специальности состоит из трех этапов:

1) комплексное тестирование;

2) решение кейса (ситуационной задачи) – экзаменационный билет содержит ситуационные задачи по гражданскому и гражданскому процессуальному праву, уголовному и уголовно-процессуальному праву, административному праву, а также административно-деликтному праву;

3) написание эссе.

Решение кейса (ситуационной задачи) и написание эссе осуществляются в академии компьютерным способом.

Лица, получившие на этапе комплексного тестирования по компетенциям не менее 60 баллов, допускаются к решению кейса.

Лица, получившие на этапе решения кейса не менее 60 баллов, допускаются к написанию эссе.

Лица, получившие на этапе написания эссе не менее 60 баллов и по итогам трех этапов набравшие суммарно не менее 180 баллов, допускаются к участию в конкурсе.

Как отмечается, для лиц, поступающих в рамках государственного заказа и за счет собственных средств обучающегося или иных источников, конкурс проводится раздельно.

Все изменения можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 10 апреля 2022 года.