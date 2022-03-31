Изменились правила поступления в Академию правосудия при Верховном суде РК
Теперь ко всем поступающим в магистратуру предъявляются следующие требования:
достижение возраста 29 лет;
наличие высшего юридического образования;
наличие на момент зачисления стажа работы по юридической профессии не менее четырех лет.
Ранее эти требования предъявлялись только к работникам государственных органов.
Также изменился перечень документов, которые должны подать поступающие.
Вступительный экзамен по специальности состоит из трех этапов:
1) комплексное тестирование;
2) решение кейса (ситуационной задачи) – экзаменационный билет содержит ситуационные задачи по гражданскому и гражданскому процессуальному праву, уголовному и уголовно-процессуальному праву, административному праву, а также административно-деликтному праву;
3) написание эссе.
Решение кейса (ситуационной задачи) и написание эссе осуществляются в академии компьютерным способом.
Лица, получившие на этапе комплексного тестирования по компетенциям не менее 60 баллов, допускаются к решению кейса.
Лица, получившие на этапе решения кейса не менее 60 баллов, допускаются к написанию эссе.
Лица, получившие на этапе написания эссе не менее 60 баллов и по итогам трех этапов набравшие суммарно не менее 180 баллов, допускаются к участию в конкурсе.
Как отмечается, для лиц, поступающих в рамках государственного заказа и за счет собственных средств обучающегося или иных источников, конкурс проводится раздельно.
Все изменения можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 10 апреля 2022 года.