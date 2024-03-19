Изменились правила поступления в Академию правосудия при Верховном суде РК

Председатель Верховного суда приказом от 13 марта 2024 года внес изменения Правила приема на обучение в Академию правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Теперь вступительные экзамены проводятся с 5 по 22 августа. Ранее – с 10 по 22 августа. Зачисление по-прежнему осуществляется до 31 августа.

Уточнено, что поступающие в магистратуру должны на момент окончания приема документов достигнуть возраста 29 лет, а также иметь стаж работы по юридической профессии не менее 4 лет.

Изменилась процедура обжалования действий Академии и ее должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг. Жалоба подается на имя ректора Академии, который не позднее 3 рабочих дней со дня поступления направляет ее и административное дело в Судебную администрацию РК.

В свою очередь Судебная администрация рассматривает жалобу в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в соответствии с АППК РК.

Поправки коснулись процедуры проведения вступительных экзаменов.

Лица, набравшие на этапе комплексного тестирования пороговый балл, установленный Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования, допускаются к решению кейса.

Лица, получившие на этапе решения кейса не менее 60 баллов, допускаются к написанию эссе.

Лица, получившие на этапе написания эссе не менее 60 баллов допускаются к участию в конкурсе.

При подсчете баллов для конкурса суммируются баллы по результатам всех трех этапов вступительного экзамена.

Для лиц, поступающих в рамках государственного заказа и за счет собственных средств обучающегося и (или) иных источников, конкурс проводится раздельно.

При этом для разрешения спорных вопросов по второму и третьему этапам вступительного экзамена по специальности создается апелляционная комиссия Академии.

Прием заявлений на апелляцию по первому этапу вступительного экзамена осуществляется в порядке, установленном Правилами проведения комплексного тестирования, утвержденными приказом министра образования и науки РК от 8 мая 2019 года.

Также обновлена форма заявления на допуск к вступительным экзаменам.

Помимо этого внесены изменения в типовой договор на оказание образовательных услуг в рамках государственного заказа по программе послевузовского образования.

В чстности, говорится, что Академия обязана предъявить требования к магистранту о взыскании бюджетных средств, выделенных на его обучение и связанных с обучением затрат, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств, принятых по Договору.

Со своей стороны магистрант обязан завершить обучение в магистратуре в рамках государственного заказа по направлению государственного органа, в том числе получить степень магистра по образовательной программе "7М04201 - Суд и правосудие", выполнив индивидуальный план, работы, включающий:

индивидуальный учебный план;

научно-исследовательскую работу (магистерский проект);

практику в судах города Астана;

план научных публикаций;

отчет о выполнении индивидуального плана в установленные Академией сроки;

прохождение итоговой аттестации: сдача комплексного экзамена, защита магистерского проекта.

Кроме того, магистрант должен за исключением назначения на должность судьи непосредственно после завершения обучения в Академии отработать на государственной службе в порядке и сроки, установленные законодательством о государственной службе Республики Казахстан.

При этом теперь в стоимость обучения входит оплата стажировки в пределах сумм, определяемых Академией. Расходы, превышающие лимит указанных сумм, оплачивает магистрант самостоятельно на счет организации, определенной Академией в качестве базы стажировки.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2024 года.