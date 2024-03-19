Изменились правила поступления в Академию правосудия при Верховном суде РК
Теперь вступительные экзамены проводятся с 5 по 22 августа. Ранее – с 10 по 22 августа. Зачисление по-прежнему осуществляется до 31 августа.
Уточнено, что поступающие в магистратуру должны на момент окончания приема документов достигнуть возраста 29 лет, а также иметь стаж работы по юридической профессии не менее 4 лет.
Изменилась процедура обжалования действий Академии и ее должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг. Жалоба подается на имя ректора Академии, который не позднее 3 рабочих дней со дня поступления направляет ее и административное дело в Судебную администрацию РК.
В свою очередь Судебная администрация рассматривает жалобу в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в соответствии с АППК РК.
Поправки коснулись процедуры проведения вступительных экзаменов.
Лица, набравшие на этапе комплексного тестирования пороговый балл, установленный Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования, допускаются к решению кейса.
Лица, получившие на этапе решения кейса не менее 60 баллов, допускаются к написанию эссе.
Лица, получившие на этапе написания эссе не менее 60 баллов допускаются к участию в конкурсе.
При подсчете баллов для конкурса суммируются баллы по результатам всех трех этапов вступительного экзамена.
Для лиц, поступающих в рамках государственного заказа и за счет собственных средств обучающегося и (или) иных источников, конкурс проводится раздельно.
При этом для разрешения спорных вопросов по второму и третьему этапам вступительного экзамена по специальности создается апелляционная комиссия Академии.
Прием заявлений на апелляцию по первому этапу вступительного экзамена осуществляется в порядке, установленном Правилами проведения комплексного тестирования, утвержденными приказом министра образования и науки РК от 8 мая 2019 года.
Также обновлена форма заявления на допуск к вступительным экзаменам.
Помимо этого внесены изменения в типовой договор на оказание образовательных услуг в рамках государственного заказа по программе послевузовского образования.
В чстности, говорится, что Академия обязана предъявить требования к магистранту о взыскании бюджетных средств, выделенных на его обучение и связанных с обучением затрат, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств, принятых по Договору.
Со своей стороны магистрант обязан завершить обучение в магистратуре в рамках государственного заказа по направлению государственного органа, в том числе получить степень магистра по образовательной программе "7М04201 - Суд и правосудие", выполнив индивидуальный план, работы, включающий:
- индивидуальный учебный план;
- научно-исследовательскую работу (магистерский проект);
- практику в судах города Астана;
- план научных публикаций;
- отчет о выполнении индивидуального плана в установленные Академией сроки;
- прохождение итоговой аттестации: сдача комплексного экзамена, защита магистерского проекта.
Кроме того, магистрант должен за исключением назначения на должность судьи непосредственно после завершения обучения в Академии отработать на государственной службе в порядке и сроки, установленные законодательством о государственной службе Республики Казахстан.
При этом теперь в стоимость обучения входит оплата стажировки в пределах сумм, определяемых Академией. Расходы, превышающие лимит указанных сумм, оплачивает магистрант самостоятельно на счет организации, определенной Академией в качестве базы стажировки.
Приказ вводится в действие с 26 марта 2024 года.