Казахстан и ЕС планируют расширить сотрудничество

Как сообщается на сайте Акорды, стороны обсудили расширение сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в сфере торговли, энергетики, транспорта, финансов и сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, – говорится в сообщении.

В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана.

Европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе, – отмечается в сообщении.