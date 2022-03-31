Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:15 31.03.2022

Казахстан и ЕС планируют расширить сотрудничество

рк, ес, сотрудничество, расширение, планы Фото: gov.kz
28-29 марта в Брюсселе состоялись переговоры казахстанской делегации с высокопоставленными европейскими представителями, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, стороны обсудили расширение сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в сфере торговли, энергетики, транспорта, финансов и сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, – говорится в сообщении.

В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана.

Европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе, – отмечается в сообщении.

Новость по теме

Рынок коммерческой недвижимости: как повлияли антироссийские санкции на Казахстан

Динара Халдарова
Евросоюз Европейский Союз Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
30.03.2022
Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли
30.03.2022
ДТП с участием более 10 автомобилей произошло в Алматы
30.03.2022
Тенге немного ослаб к концу дня
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все