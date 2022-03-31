17:15 31.03.2022
Казахстан и ЕС планируют расширить сотрудничество
Фото: gov.kz
28-29 марта в Брюсселе состоялись переговоры казахстанской делегации с высокопоставленными европейскими представителями, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, стороны обсудили расширение сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в сфере торговли, энергетики, транспорта, финансов и сельского хозяйства.
Особое внимание было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, – говорится в сообщении.
В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана.
Европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе, – отмечается в сообщении.