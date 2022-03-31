18:29 31.03.2022
Назначены руководители региональных департаментов АФМ
Фото: 2gis.kz
Кадровые назначения произошли в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба агентства, приказом председателя АФМ Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией президента РК на должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:
Акжанов Данияр Мейрамович – город Алматы;
Исмагулов Нуржан Ныгметович – Алматинская область;
Молдабеков Айдын Капарович – Восточно-Казахстанская область;
Канагатов Нурлан Жолжаксынович – Северо-Казахстанская область.