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Законодательство РК
18:29 31.03.2022

Назначены руководители региональных департаментов АФМ

здание Фото: 2gis.kz
Кадровые назначения произошли в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба агентства, приказом председателя АФМ Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией президента РК на должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:

  • Акжанов Данияр Мейрамович – город Алматы;

  • Исмагулов Нуржан Ныгметович – Алматинская область;

  • Молдабеков Айдын Капарович – Восточно-Казахстанская область;

  • Канагатов Нурлан Жолжаксынович – Северо-Казахстанская область.

Елена Беляева
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