Назначены руководители региональных департаментов АФМ

Как сообщает пресс-служба агентства, приказом председателя АФМ Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией президента РК на должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:

Акжанов Данияр Мейрамович – город Алматы;

Исмагулов Нуржан Ныгметович – Алматинская область;

Молдабеков Айдын Капарович – Восточно-Казахстанская область;

Канагатов Нурлан Жолжаксынович – Северо-Казахстанская область.