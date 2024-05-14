Кадровые перестановки произошли в АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) произошли кадровые назначения. Сменились руководители Департаментов экономических расследований двух областей, сообщает Zakon.kz.

В сообщении агентства за 14 мая сказано, что на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абулхаиров Бакытжан Рахманович.

Фото: пресс-служба АФМ РК

Ранее Бакытжан Абулхаиров занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по Шымкенту.

Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

Кроме того, на должность руководителя Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абдыханов Куат Аманбекович.

Фото: пресс-служба АФМ РК

Ранее Куат Абдыханов занимал должность руководителя Департамента в Центральном аппарате АФМ.

Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

30 апреля 2024 года сообщалось, что первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов предложил ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из страны. По его словам, правоохранительному блоку сложно доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись.