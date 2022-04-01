Фархат Шарипов: Я не могу не снимать такое кино

38-летний алматинец Фархат Шарипов, выпускник КазНАИ им. Жургенова в юности увлекался музыкой, был вокалистом рок-группы «Утопия». А еще он стал одним из нескольких режиссеров, которых «Казахфильм» отправил на стажировку в США в Нью-Йоркскую киноакадемию. Там Шарипов изучал сценарное и операторское искусство, продюсирование и режиссуру.

Сегодня картины Фархата Шарипова – желанные «гости» на крупнейших мировых кинофестивалях, но не в казахстанских кинотеатрах – отечественные дистрибьюторы уверены, что зрители готовы платить только за отечественные комедии и голливудские блокбастеры.

Когда я начинаю фильм, я говорю команде: «Все, делаем зрительское кино!», в открытую настраиваемся и начинаем работать. Но когда выбираю тему, как в «18 килогерц» или «Схема», где во время кастинга подробности выяснились, я просто не могу свернуть в другую сторону, обстоятельства складываются таким образом, что начинаю работать в этой теме. Я хотел бы чуть-чуть отдохнуть. Я сейчас понимаю, что мы немного не решаем, что будем снимать, темы сами меня находят, я не скажу, что это творческий выбор или философские размышления. Здесь скорее какие-то темы, в которых хочется разобраться. И я это делаю. Все каким-то образом складывается, совпадает момент, время, люди, обстоятельства, я надеюсь, что появится возможность отдохнуть от таких тем, сделать что-то радужное, давно этого хотим, но сейчас идет работа над завершением телефильма «Эвакуация», готовим к прокату, нужно доснимать вторую часть. Фархат Шарипов

Режиссер наблюдает дисбаланс в культурно-развлекательной сфере Казахстана. По мнению Шарипова, у казахстанского зрителя, который приходит в кинотеатр, очень ограничен выбор.

Я не против развлекательного кино, но когда никто не делает другое кино, приходится его делать, чтобы сохранить баланс. Если говорить об остросоциальных вещах, меня интересует мир информации, ее переизбыток. Современный человек в мире этой информации. Это сейчас на грани безумия. А вообще, мы с продюсерами мечтаем снять мюзикл, детскую сказку. Кроме итого, я как продюсер готовлю к выпуску фильм «Она купила чайник» режиссера Наримана Туребаева. Иногда хочется отойти от режиссуры, отдохнуть. Фархат Шарипов

Когда Фархат Шарипов, будучи студентом, снимал свой первый фильм (по сюжету во время дня рождения парень находит камеру Handycam, и с ее помощью с друзьями пытается снимать кино), он не подозревал, что в будущем его ждут награды крупнейших кинофестивалей.

Перед испытанием медными трубами Фархат в 2010 году выпустил «Сказ о розовом зайце». В этой картине поднимались вопросы сохранения главным героем собственных моральных принципов в большом городе, где много соблазнов и царят свои правила и понятия. Этот проект стал большой заявкой на будущие громкие успехи.

Спустя 9 лет, в 2019 году, Фархат Шарипов победил на Московском международном кинофестивале, забрав главный приз, с работой «Тренинг личностного роста». Фильм был посвящен кризису среднего возраста. Режиссер вырос в профессиональном плане, выработал авторский почерк. Стиль повествования в фильме больше схож с авторским кино, поэтому Шарипов не рассчитывал, что на него пойдет молодежь. И вскоре… сам пошел к молодежи. Режиссер пригласил 15-летних подростков на кастинг, выслушал их истории. Результат – картина «18 килогерц», повествующая о жизни подростков в конце 90-х годов, которая взяла в 2020 году главный приз на Варшавском международном кинофестивале.

2022 год и имя Фархата Шарипова снова у всех на слуху. Его новая работа — «Схема», выиграла секцию Generation на одном из престижнейших в мире кинофестивалей – Берлинале. Сюжет фильма повествует о современных подростках, которым предстоит сделать непростой выбор – устоять перед искушениями, или скатиться на дно, пополнив ряды наркоманов и жертв сексуального насилия.

Слушал историю актеров, и на их основе получились фильмы «18 килогерц» и «Схема». Когда шел на это – не боялся, меня поддержала вся съемочная группа. С детьми всегда рискуешь. Подростки очень открытые и они все чувствуют. Когда они видят, что человек закрытый и не воспринимает, не принимает их, они не будут стучаться в закрытые двери. Когда находятся на кастинге, стоят камеры, мы их слушаем, они это понимают, что их хотят выслушать, и рассказывают. Я может быть даже и не хотел, чтобы мне все это рассказывали, тогда бы снимал зрительское кино. Но они рассказывают, и то, что они говорят – это и есть их переживания, желание сказать об этом. Мы не могли не снимать это кино, раз они об этом говорят. Смысл в том, что раз они говорят, они хотят быть услышанными. К нам пришли дети, с которыми мы общались, дети в сложной жизненной ситуации находятся. И нужно много сил иметь, чтобы вытаскивать их оттуда, должны создаваться определенные социальные организации. Но так обстоят дела. Фархат Шарипов

«Схема» выйдет в Казахстане с 7 апреля в ограниченном прокате, продюсер картины говорит, что дистрибьюторы страны не заинтересованы в прокате такого кино, как «Схема», это не тот жанр, который они хотели бы видеть на экране. По статистике, в Казахстане очень хорошо продаются голливудские фильмы и казахстанские комедии, другое кино дистрибьюторам не интересно с коммерческой точки зрения.

К тому же, стимулирование проката национальных фильмов в Казахстане пока не предусмотрено– Госцентр поддержки национального кино дает деньги на производство фильмов (как в случае со «Схемой»), но прокат не поддерживается, поэтому отечественный зритель не видит эти картины в отечественных кинотеатрах.

В мировой прокат «Схема» также пока не выйдет

В этом году Берлин проводил свой кинорынок в формате онлайн, что усложнило. Показы конкурсных фильмов были вживую, как до пандемии, жюри и зрители были в зале. Но кинорынок они не стали собирать, того масштаба, как обычно, не было. Мы сами покупали билеты для участия в фестивале, сами искали возможность получить Pfizer. В Казахстане условный прокат. Люди должны определить сами, нужна им эта картина, или нет. Проблема очень простая. Выйдя с сеанса, зритель должен сказать: хороший фильм или плохой. Тема, показанная в фильме, конечно невозможно условно сказать: «Классный фильм», касаясь сюжета. Это сложные вопросы, но не показывать, не смотреть подобное кино – значит, лишить молодежь права выбора, они должны видеть жизнь с разных позиций, и делать выбор в ту или иную сторону. Но если им показывать только одну сторону, то лишаем их этой возможности. Фархат Шарипов

Секрет успеха собственных фильмов Фархат не раскрывает. Он лишь говорит, что все зависит от того, как сложится работа с актерами на площадке.

У нас есть контакт определенный, мы не играемся внутри кадра, а стараемся проживать каждую сцену. Вся группа начинает верить в происходящее, как будто оно наяву, происходит момент. Фархат Шарипов

Шарипов пока не знает, какой получится его следующая работа, но уже сейчас можно сказать, что публике будет, над чем задуматься. И свою главную миссию Фархат Шарипов видит в просвещении молодежи, разговаривая с ней на одном языке.