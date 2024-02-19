"Капитан Байтасов", "Последний долг", "Мама": какие фильмы снимут в Казахстане в 2024 году

В Алматы на киностудии "Казахфильм" открыли новый сезон кинопроизводства. Казахстанские кинематографисты презентовали 9 фильмов. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с ветеранами кино, режиссерами и узнал какие фильмы снимут в Казахстане в этом году.

Торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения легендарного основателя казахстанского кинематографа Шакена Айманова, собрало на одной площадке звезд кино, режиссеров и продюсеров. Кинематографисты с энтузиазмом встретили открытие нового сезона.

На презентации рассказали, что четыре кинокартины снимут при поддержке Минкульта РК, а пять – за счет спонсоров.

Фото: "Казахфильм"

Нужно делать упор на произведения искусства

По мнению народного артиста РК Асанали Ашимова, открытие нового сезона – хорошее начало казахстанского кинематографа. Мэтр отметил, что нужно развивать все жанры – от исторических фильмов до детективов и при этом делать упор не на коммерческие проекты, а на произведения искусства.

"Настоящее искусство должно быть искренним, как, например, фильм "Кыз Жибек". А для этого нужны творческие специалисты, которые это будут снимать и создавать шедевры: режиссеры и сценаристы, драматурги. Сейчас их мало. Поэтому есть трудность в этом". Асанали Ашимов

Он подчеркнул, что нужно повышать уровень знаний и навыков людей работающих в сфере кинопроизводства.

Фото: "Казахфильм"

По мнению народного артиста РК, молодым кадрам необходимо стремиться к созданию настоящих произведений искусства, учиться у мастеров старой школы, которые передавали правдивые образы на сцене и экране.

"Сейчас очень сложное время. Наверно, тяжело будет подняться сразу на мировой уровень. Для этого нужно время. Но мы же оптимисты, верим в светлое будущее казахского кино", – говорит Асанали Ашимов.

По его словам, для развития казахстанского кинематографа нужны время, финансовая поддержка и профессиональные кадры. Мэтр кино уверен, что когда на экране рождается настоящее произведение искусства, рождается и сам актер. Только так можно создать по-настоящему запоминающихся и трогательных персонажей, которые останутся в памяти и сердце зрителей надолго.





Открытие нового сезона стало праздником не только для кинематографистов, но и для всех ценителей киноискусства. В зале царила теплая и добрая атмосфера. Но в кулуарах многие говорили о том, что казахстанскому кино необходим новый импульс, слаженная работа и четкий менеджмент.

Фото: "Казахфильм"

Как будет развиваться казахстанский кинематограф

Как отметил президент "Казахфильма" Азамат Сатыбалды, в этом году киностудия впервые запускает "открытие сезона" в новом формате.

"Приглашая всех наших друзей, сотрудников кино на "открытие сезона", мы хотели рассказать, в каком направлении "Казахфильм" будет развиваться. Главное, мы хотим, чтобы этот день дал импульс национальному кино. Все фильмы, отснятые в киностудии, должны дойти до зрителя". Азамат Сатыбалды

Фото: "Казахфильм"

Он также рассказал о том, что киностудия заключила меморандум с сетью Kinopark и другими кинотеатрами. Теперь ежеквартально все фильмы, которые оцифрованы и находятся в золотом фонде, будут показывать на больших экранах по низкой цене.

"Золотой фонд кино – это наше достояние. Но наша главная задача – любить и поднимать студию. Чтобы мы гордились всеми проектами, которые студия будет снимать и выпускать", – сказал Азамат Сатыбалды.

Глава "Казахфильма" также подчеркнул, что с каждым годом количество фильмов будет расти. Если в 2024 году киностудия будет снимать девять фильмов, то на следующий год она будет стремиться создать 15 кинокартин, а еще через год – 20 и так далее.

Фото: "Казахфильм"

Помимо этого спикер заострил внимание не на количестве, а на качестве кинопроектов. Но это со временем, поскольку, как признался глава "Казахфильма", у киностудии нет возможностей создавать фильмы высокого уровня.

"Конечно, мы сейчас не будем снимать комедию, потому что у нас не хватит возможностей. Мы еще не достигли этого уровня. Но другие социально значимые проекты мы будем снимать". Азамат Сатыбалды

Председатель "Казахфильма" отметил три линии развития киностудии: имиджевые картины, коммерческие проекты и артхаусные фестивальные фильмы. Также он напомнил, что в этом году киностудия ожидает два больших кинофестиваля – это фестиваль "Евразия" и фестиваль им. Шакена Айманова.

Фото: "Казахфильм"

Рассказал президент "Казахфильма" и о своей новой команде, в которой появились два советника.

"Сейчас мы подтягиваем талантливую молодежь, специально для этого взяли двух советников – режиссеров Куаныша Бейсек и Еркебулана Куришбаева. Конечно, нашим самым главным советником остается Асанали Ашимов. Меня радует наша молодежь. Думаю, благодаря такой молодежи "Казахфильм" будет расти, я в это верю", – резюмировал он.

Фото: "Казахфильм"

Что будут снимать в 2024 году

При поддержке Министерства культуры и информации РК планируется снять два художественных и два документальных фильма.



Фото: "Казахфильм"

1. Полнометражный художественный фильм "Капитан Байтасов", где режиссером-постановщиком стал Даурен Камшибаев (экшн, драма, бюджет – 500 млн тенге).

Это главный социально-масштабный фильм сезона, который несет идеологическую и имиджевую часть. Фильм основан на реальных событиях и показывает работу правоохранительных органов изнутри.

"Капитан Байтасов" – это социально значимый масштабный проект. Такие проекты всегда снимались за миллиардный бюджет. В этом году мы специально сделали, чтобы бюджет не превышал 500 млн тенге. Важный момент – это не общий бюджет фильма, 15% удерживаются за общестудийную зарплату на шефа, сотрудников и налоги. В результате остается более 300 млн на главный проект года", – отмечает президент "Казахфильма" Азамат Сатыбалды.

2. Полнометражный художественный фильм "Шырмауық", режиссер-постановщик – Азамат Шаргынов (драма, бюджет – 220 млн тенге). Фильм рассказывает о семейных ценностях.

3. Документальный фильм "Соңғы парыз" / "Последний долг", режиссеры – А. Махмутов, А.Нарымбетов (бюджет – 40 млн тенге ). Фильм основан на книге Абди-Дамиля Нурпеисова и затрагивает трагедию Аральского моря.

Как рассказал вице-президент Айдар Омаров, в планах показать трагедию Аральского моря с другой стороны.

"Для нас это очень большая радость принимать участие в производстве фильма киностудии Казахфильм. Главное достоинство этого фильма в том, что он будет снят не только как классическое документальное кино, но также с игровыми моментами", – подчеркнули режиссеры.

4. Документальный фильм "Здравствуй, добрый человек" (бюджет – 40 млн тенге ), режиссер-постановщик – Т. Итенов. Сюжет фильма основан на истории Алана Медоева, знаменитого геолога, который внес существенный вклад в историю Казахстана и изучение петроглифов.

"Алан Медоев – это ученый, который систематизировал все петроглифы в Казахстане. Я уверен, что молодые ученые должны знать о трудах наших научных деятелей", – отметил Айдар Омаров.

Рассказали на презентации и о фильмах, которые будут сняты без государственной поддержки, за счет спонсоров.

1. Полнометражный художественный фильм "Мама".

2. Полнометражный художественный фильм "Сказ о розовом зайце-2".

3. Полнометражный художественный фильм "Зейін".

4. Полнометражный художественный фильм "Жабайы".

5. Полнометражный художественный фильм "Болмаған балалық шақ".

Фото: "Казахфильм"

Как отметил Азамат Сатыбалды, среди коммерческих фильмов, которые будут снимать при помощи спонсоров, самый большой бюджет составляет 100 млн тенге, самый минимальный – 20 млн тенге.

"Киностудия будет снимать эти 5 фильмов за счет спонсоров. Во всей истории "Казахфильма" такого еще не было. Конечно, будет сложно, но мы идем на это", – сказал он.

Один из молодых режиссеров фильма Дамир Абильханов представил свой дебютный фильм "Жабайы". Он отметил, что главная цель данной кинокартины в том, чтобы обратить внимание людей к проблемам диких и домашних животных.

"Многие люди даже не обращают внимание на животных, которые встречаются им на улице. Брошенных, бездомных. Часто люди очень жестоки по отношению к ним. И мы считаем, что важно сейчас рассказать об этом". Дамир Абильханов

В настоящее время фильм находится на этапе предпродакшена и сценарного производства.

Фото: "Казахфильм"

Несмотря на планы по развитию, "Казахфильм" сталкивается с рядом проблем. Однако руководство киностудии уверено, что сообща эти трудности будут преодолены.

Фото: "Казахфильм"

О планах на будущее

Говоря о финансовых рисках и планах на будущее, председатель "Казахфильма" отметил, что одна из главных задач киностудии – в течение пяти лет отказаться от госбюджета и выйти на самоокупаемость.

"Если мы будем работать в таком направлении, мы можем отказаться от госбюджета и уйти на самоокупаемость. Есть ориентир "Мосфильм" и "Голливуд". Только для начала нужна поддержка от государства, потому что в таком состоянии как сейчас, мы не сделаем ничего. В этом году нам выделили деньги на проектно-сметную документацию. В следующем году будет капитальный ремонт трех зданий". Азамат Сатыбалды

По его словам, весь бюджет, который будет выделен на проект, должен быть виден в кадре.

"Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы кинокартины снимались свободно и без каких-либо преград. Самое главное – я хочу начать с чистого лица. И конечно то, что сейчас различные ведомства проверяют "Казахфильм", это очень хорошо. Потому что в дальнейшем все будет прозрачно", – резюмировал Сатыбалды.

Фото: "Казахфильм"

Как дальше будет складываться судьба "Казахфильма", покажет время. Пока же остается только надеяться и верить, что кинокартины года завоюют сердца казахстанцев и дойдут до зрителя.