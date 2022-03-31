20:52 31.03.2022
Об угрозе схода снежных лавин предупредили водителей в ВКО
Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»
Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол» сообщила о том, что введено ограничение для всех видов автотранспорта на двух дорогах в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Закрыты трассы:
«Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 7-66, участок села Ушановское-поворот на город Серебрянск;
«Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 420-450, участок села Берель-санатория Рахмановские ключи.
Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»