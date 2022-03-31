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20:52 31.03.2022

Об угрозе схода снежных лавин предупредили водителей в ВКО

плакат Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»
Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол» сообщила о том, что введено ограничение для всех видов автотранспорта на двух дорогах в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Закрыты трассы:

  • «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 7-66, участок села Ушановское-поворот на город Серебрянск;

  • «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 420-450, участок села Берель-санатория Рахмановские ключи.

горы

Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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