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Две трассы закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин

угроза схода лавины, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 20:52 Фото: unsplash
31 марта 2024 г. в 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух трассах, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", ограничения введены на дорогах:

  • Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 6-166, участок с. Ушановское – г. Алтай.
  • Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 420-450, участок с. Берель – с. Рахмановские ключи.

Ранее сообщалось, что в шести областях Казахстана на 1 апреля объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Беляева
Казавтожол Восточно-Казахстанская область
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