Две трассы закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин
Фото: unsplash
31 марта 2024 г. в 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух трассах, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖола", ограничения введены на дорогах:
- Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 6-166, участок с. Ушановское – г. Алтай.
- Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 420-450, участок с. Берель – с. Рахмановские ключи.
Ранее сообщалось, что в шести областях Казахстана на 1 апреля объявлено штормовое предупреждение.
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