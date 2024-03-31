Две трассы закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин

Фото: unsplash

31 марта 2024 г. в 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух трассах, сообщает Zakon.kz.

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