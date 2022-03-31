Казахстанец стал чемпионом мира по ММА

Как сообщает пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, в состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена региона. Чемпионом в весовой категории 56 кг стал Ерназ Мусабек. Он одержал победы во всех боях с явным преимуществом, не оставив шанса своим соперникам.

Серебряную медаль в весе 52 кг завоевала Томирис Жусупова, хотя финальный бой был с небольшим преимуществом в ее пользу.

Как отметил генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов, сборная Казахстана по ММА добилась триумфа – в общекомандном зачете заняла первое место, имея в активе 17 медалей.

Мы гордимся тем, что наши бойцы спортивного клуба MMA BERKUT и бойцовского клуба Zhas_Dynamo_Team Томирис и Ерназ продемонстрировали свои лучшие бойцовские навыки и способности. Поздравляем тренера Руслана Шегенева с первым чемпионом мира среди мужчин, – отметил Жантасов.

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