Первые паводки в Казахстане: затоплены села, разрушена школа

Вместе с резким потеплением в Казахстан пришли и паводки. Особенно страдают западные регионы. В ЗКО размыта переправа и разрушена школа, а в Атырауской области под водой оказалось целое село, сообщает телеканал «Астана».

Накануне уровень воды в реке Ногайты за считанные часы поднялся на три метра – этого было достаточно, чтобы затопить село Сагыз в Атырауской области.

Женщин, детей и стариков эвакуировали в местную школу и колледж, параллельно велись укрепительные работы по берегам реки. Вода ушла примерно к трем часам ночи – жители вернулись в свои дома. В ДЧС сообщили, что разрушений домов удалось избежать, но местные рассказывают, что некоторые сараи все-таки ушли под воду.

Засыпали грунт в мешки, закидывали их, в общем, беды удалось избежать. Все своими силами, спасибо нашим парням, благодаря им мы все сохранили свои дома. Мы не спали до пяти утра, дежурили по пять человек. Мой дом находится буквально в метрах от канала. У соседа обрушился сарай. Житель села Сагыз Сагытжан Аманкосов

В Каратобинском районе ЗКО размыло 60-метровую переправу. Жители утверждают, что раньше подтоплений в этом населенном пункте не наблюдалось, потому что местность здесь песчаная. Талая вода также разрушила здание сельской школы. По словам главы района, она построена в 1987 году, позже сельчане своими силами сделали пристройку из самана.

По факту затопления школы составлен акт и создана специальная комиссия. Будем решать вопрос по ремонту здания – сейчас оно признано аварийным. В планах добавить данное учебное заведение в список модульных школ, которые будут построены в следующем году. Ну а пока 37 учеников размещены в другом здании. Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что треть гидротехнических сооружений Казахстана нуждается в капитальном ремонте. Всего их в стране 1800 – это большие плотины, малые дамбы и пропускные затворы водохранилищ.

Около 600 объектов требуют пристального внимания и принятия экстренных мер по проведению капитальных работ. На крупных гидротехнических сооружениях на сегодняшний день, которые накапливают миллиарды воды, пока рисков такого плана нет. Министр по ЧС Юрий Ильин

Особое внимание сейчас приковано к Акмолинской и Северо-Казахстанской областям – в районах, где протекает река Есиль, снега больше, чем обычно.