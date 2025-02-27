Сенатор заявил о формальных проверках плотин накануне возможных паводков

В Казахстане выявлены серьезные нарушения в сфере эксплуатации и ремонта гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 27 февраля 2025 года сенатор Андрей Лукин в своем запросе на имя главы правительства, объекты, предназначенные для защиты населенных пунктов от селевых потоков и наводнений, содержатся без должного контроля, обследования проводятся формально, а ремонтные работы откладываются.

"Работа по обследованию гидротехнических сооружений ведется лишь формально. За последние три года в план включили 729 объектов, но фактически эти мероприятия проводились только на бумаге. Например, в 2021 году составили два акта обследования бассейна реки Үлкен Алматы с разницей в месяц, причем в обоих случаях использовались одни и те же фотоматериалы. Подобные случаи зафиксированы и на других объектах, таких как защитная дамба на реке Аксай и стабилизация русла реки "Кіші Алматы", – сказал Андрей Лукин.

Он отметил, что нарушения выявлены при проектировании и строительстве новых объектов. В случае с селезадерживающей плотиной в бассейне реки Үлкен Алматы не учли наличие тектонических разломов, что недопустимо в зоне высокой сейсмической активности. Также подрядчик передал 95% работ субподрядчику, что противоречит законодательству о госзакупках. Проверка показала, что сумма невыполненных работ по проекту составила 2,2 млрд тенге.

"Считаем необходимым провести полную проверку состояния абсолютно всех гидротехнических сооружений с участием независимых экспертов, разработать и утвердить план срочного ремонта аварийных объектов с выделением финансирования, усилить контроль за исполнением государственных программ по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, разобраться с допущенными нарушениями, в том числе с проблемами при проектировании и строительстве, а также определить степень ответственности должностных лиц", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в паводкоопасной зоне находятся 1223 населенных пункта.