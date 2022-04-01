Приковывают особое внимание: названы Топ-5 знаков зодиака

Астрологи уверены, что это напрямую зависит от зодиакального гороскопа человека.

«Пятый Канал» перечислил тех, кто просто обожает быть в центре внимания.

Первым в списке идет Скорпион.

Прирожденный актер, душа компании, добряк и весельчак — это все представитель знака Скорпион. Этот человек с детства демонстрируют окружающим свои таланты.

Он не боится жесткой критики или недопонимая. Главное — не игнорировать Скорпиона, а вступать с ним в диалог. Иначе — он может впасть в уныние.

Лев

Человек, рожденный под этим знаком, зачастую ведет себя царственно и даже вызывающе. Лев требует уважения к себе, обожания и почитания.

Представитель этого знака зодиака — настоящий экстраверт, поэтому не смыслит жизни без публики и показательных выступлений. Он — несомненный лидер в компании друзей, на работе и даже дома. Льву важно осознавать, что к его мнению прислушиваются и исполняют все его поручения. Однако если кто-то не угодил царственной персоне — быть беде.

Овен

Самодостаточный и целеустремленный Овен никогда не останется без внимания. Зачастую он и сам того не понимая выбивается в лидеры и уже ведет за собой целую команду.

Овен любит, когда его ценят и хвалят. Шумный и необыкновенно веселый этот человек не даст окружающим изнывать от скуки. Однако в конфликты с Овном лучше не вступать — свою точку зрения он будет отстаивать до победного.

Телец

Представитель этого знака зодиака никогда не пытается выделиться за счет красивой и дорогой машины, брендовой одежды или квартиры в центре города. Телец уверен: внешние проявления — это не главное.

Важнее всего — душа и отношение к людям. В коллективе его любят и уважают за трудолюбие и честность. Окружающие знают, что на Тельца можно положиться в любой ситуации. Хороший характер — вот причина, по которой люди тянутся к этому человеку.

Весы

Спокойные и уравновешенные Весы привлекают окружающих своей покладистостью и исполнительностью. Представитель этого знака зодиака никогда не ввязывается в спор, зато с радостью поучаствует в чем-то более увлекательном.

Например, возьмется за работу, связанную с проявлением умственных способностей. Этого человека сложно назвать экстравертом, однако у него много знакомых, которые очень ценят дружбу с таким добрым и ответственным человеком.