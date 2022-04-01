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Законодательство РК
09:47 01.04.2022

Путин подписал указ о специальном порядке продажи газа иностранным компаниям за рубли

указ о продаже газа за рубли Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин 31 марта 2022 года подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 апреля 2022 года устанавливается, что оплата поставок природного газа резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии, производится в рублях:

  • по внешнеторговым контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, если поставка природного газа осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

  • по контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, местом регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

При этом запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, указанным выше, по контракту на поставку природного газа в случае, если срок оплаты поставленного газа наступил, а оплата иностранным покупателем не произведена либо произведена в иностранной валюте, или не в полном объеме, либо на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком.

При поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки.

Согласно указу уполномоченным банком является «Газпромбанк», который открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ.

Более подробно текст указа можно посмотреть здесь.

Напомним, 23 марта Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Россия изменит систему расчетов и начнет продавать природный газ в страны Евросоюза за рубли.

Лариса Черненко
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