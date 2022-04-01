Путин подписал указ о специальном порядке продажи газа иностранным компаниям за рубли

Так, с 1 апреля 2022 года устанавливается, что оплата поставок природного газа резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии, производится в рублях:

по внешнеторговым контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, если поставка природного газа осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

по контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, местом регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

При этом запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, указанным выше, по контракту на поставку природного газа в случае, если срок оплаты поставленного газа наступил, а оплата иностранным покупателем не произведена либо произведена в иностранной валюте, или не в полном объеме, либо на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком.

При поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки.

Согласно указу уполномоченным банком является «Газпромбанк», который открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ.

Более подробно текст указа можно посмотреть здесь.

Напомним, 23 марта Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Россия изменит систему расчетов и начнет продавать природный газ в страны Евросоюза за рубли.