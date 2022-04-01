Иностранец с поддельными документами задержан в аэропорту Алматы

Было установлено, что мужчина с 2017 года незаконно находился на территории Казахстана. Пресс-служба КНБ РК

Как отметили в ведомстве, в действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград») и 430 («Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа») УК РК.

Материалы переданы в органы полиции, добавили в пресс-службе.