09:59 01.04.2022
Иностранец с поддельными документами задержан в аэропорту Алматы
Фото: Zakon.kz
28 марта в Международном аэропорту Алматы на рейсе Алматы–Тбилиси на паспортном контроле задержан иностранец с поддельными документами, сообщает Zakon.kz.
Было установлено, что мужчина с 2017 года незаконно находился на территории Казахстана. Пресс-служба КНБ РК
Как отметили в ведомстве, в действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград») и 430 («Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа») УК РК.
Материалы переданы в органы полиции, добавили в пресс-службе.