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Законодательство РК
09:59 01.04.2022

Иностранец с поддельными документами задержан в аэропорту Алматы

задержан иностранец Фото: Zakon.kz
28 марта в Международном аэропорту Алматы на рейсе Алматы–Тбилиси на паспортном контроле задержан иностранец с поддельными документами, сообщает Zakon.kz.
Было установлено, что мужчина с 2017 года незаконно находился на территории Казахстана. Пресс-служба КНБ РК

Как отметили в ведомстве, в действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград») и 430 («Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа») УК РК.

Материалы переданы в органы полиции, добавили в пресс-службе.

Анастасия Московчук
КНБ Алматы
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