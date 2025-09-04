#АЭС в Казахстане
События

18-летний иностранец устроил переполох в аэропорту Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 17:59 Фото: akorda.kz
В аэропорту Алматы юный иностранец спровоцировал экстренную ситуацию шуткой о бомбе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте (ДП) 4 сентября рассказали, что 2 сентября на стойке регистрации международных вылетов в аэропорту Алматы 18-летний гражданин Узбекистана в шутливой форме заявил, что у него в багаже "атомная бомба", чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

"Иностранный гражданин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и ему назначен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге)", – сообщили в ДП.

По данным ведомства, с начала 2025 года сотрудники Департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений с пассажирских поездов и самолетов по акту сняли 900 деструктивных пассажиров, из них 489 с поездов, 411 – с воздушных судов.

Самые частые случаи связаны с распитием алкогольных напитков и появлением в общественных местах в пьяном виде. Зафиксированы также случаи мелкого хулиганства, курение в вагонах и другие нарушения.

Транспортная полиция вновь напоминает, что любые попытки дестабилизации обстановки или запугивания на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в терминале внутренних рейсов T1 аэропорта Алматы пассажир пытался причинить себе физический вред в туалете. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
